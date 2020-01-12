Ліки проти діабету допомагають уникнути викиднів

Препарат сітагліптин допоміг жінкам, які страждали від повторюваних викиднів, виносити дитини. Це відбувається завдяки потовщенню стінок матки.

Цілком можливо, що ліки проти діабету стануть тим самим доступним для багатьох жінок засобом, який захистить їх від фізичних і перш за все моральних страждань, пов'язаних з повторюваними викиднями, пише Daily Mail, з посиланням на журналі EBioMedicine.

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Результати дослідження

Вчені з Університету Уорвіка в ході дослідження встановили, що сітагліптин допомагає підготувати матку до вагітності, тим самим набагато зменшуючи ризик викидня. Зокрема, він збільшує кількість стовбурових клітин в оболонці матки на 68%. Отже, ліки захищають спеціальні клітини, які забезпечують безпеку ембріону і його нормальний розвиток.



Ліки від цукрового діабету допоможуть виносити дитину \ unsplash.com

8 з 16 жінок, що приймали сітагліптин в ході експерименту, успішно народили дітей. У групі з плацебо їх кількість склала 7 з 17. Але важливіше те, що кількість викиднів в першій групі скоротилося наполовину – три проти 6 в групі плацебо.

Якщо ліки виявляться успішним в ході клінічних досліджень, вони стануть однією з небагатьох терапевтичних можливостей для жінок, які зіткнулися з повторюваними викиднями. Відзначимо, що раніше та ж сама команда вчених довела, що саме брак стовбурових клітин в матці є причиною подібних викиднів.

Як діють ліки?

Повторюваними називають два і більше викидня, що відбуваються послідовно. З цією проблемою стикається приблизно 1% жінок, які бажають стати мамами. Препарат сітагліптин створений для впливу і зупинки активності ферменту DPP4. Він блокує сигнали, які видає оболонка матки для залучення стовбурових клітин.

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