Ліки проти коронавірусу: вчені заявили, що знайшли антитіло

Вчені вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом Covid-19. На дослідження підуть декілька місяців і, ймовірно, вакцина й ліки проти коронавірусу будуть доступними.

Науковцям з медичного центру Університету Еразмуса в Роттердамі (Нідерланди) та Університету міста Утрехт вперше вдалося виявити антитіло, що блокує інфекцію, яку викликає коронавірус Covid-19, йдеться на сайті erasmusmagazine.nl.

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Відкриття вчених

Професор клітинної біології Франк Гросфелд вважає, що виявлене антитіло може бути використане для виготовлення ліків проти коронавірусу.

Це найперше антитіло, що блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також буде використано у виготовленні ліків, які надійдуть у продаж,

– заявив Франк Гросфелд.

Тепер антитіло протестують на людях, але досліди можуть тривати кілька місяців.

Крім того, вчені стверджують, що поки зарано говорити про ефективність, адже найголовніше – профілактика, а не лікування, тому необхідно знайти вакцину від коронавірусу.

Однак розробка вакцини може зайняти два роки. Наш препарат, якщо все буде, як слід, міг би з’явитися й раніше. Але його виробництво коштуватиме дорожче,

– зазначив автор дослідження.

Як відбувається процес виготовлення вакцини

Вакцина зазвичай складається з білка вірусу або мертвого вірусу, і, якщо ви введетaе його трохи людям або тваринам, вони самі почнуть виробляти антитіла проти нього. Це створює так звані клітини пам'яті, які пам'ятають те, що вони бачили раніше.

Якщо вірус намагається проникнути в організм, ці клітини пам'яті можуть швидко реагувати на нього і захистити від вірусу організм. Антитіло діє як ліки, але пацієнт не виробляє антитіла сам.

Якщо ви введете препарат, він працюватиме кілька тижнів. Цього достатньо для одужання, але, ймовірно, не для позбавлення вірусу назавжди. Краще, якщо у пацієнта буде вироблений власний імунітет,

– пояснив дослідник.

Важливо: Ліків та вакцини проти коронавірусу наразі немає! Усі пропозиції на ринку – це спекуляції. Вчені усього світу наразі намагаються знайти ефективні антитіла проти коронавірусу, але це все ще дослідження та розробки, які потребують доопрацювань.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу

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