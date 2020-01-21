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Викликають рак: ліки проти діабету відправили на перевірку через потенційну небезпеку

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Метформин може викликати рак / unsplash.com

Кільки тижнів тому в багатьох країнах світу почали забороняти Ранитидин через підозру в канцерогенності (викликає рак). Тепер підозрюють, що такі речовини можуть міститися в популярних ліках проти діабету 2 типу метформин.

Науковці запідозрили, що в препараті може міститись речовина N-нітрозодиметиламін або NDMA.

Також на тему: Ранітидин може викликати рак: його масово забороняють

Що таке NDMA?

NDMA є небезпечною речовиною, яку можна знайти у воді й деяких харчових продуктах. Він може потрапляти в копченості, молочні продукти, під час упаковки, обробки й зберіганні. Люди регулярно піддаються його впливу в невеликих кількостях, однак тривалий вплив може збільшити ризик захворювання на рак. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає його "імовірним канцерогеном для людини".

Крім того, передозування може викликати підвищення температури, спазми в животі, блювоту, запаморочення і жовтяницю. Деякі дослідження на тваринах показали, що високі дози потенційно токсичні для печінки.

Метформін відправили на перевірку
Метформин відправили на перевірку \ unsplash.com

Я приймаю метформин, що робити?

Існує припущення, що високі рівні NDMA в ліках проти виразки шлунка були результатом нагрівання вище кімнатної температури. Можливо, при транспортуванні від заводу-виробника до аптеки.

Подібний ефект може виникнути, коли люди тримають свої ліки в машині в жаркий день. FDA (США) стверджує, що все ще залишилися деякі питання про роль температури в формуванні NDMA, але ті, хто приймає метформин, можуть почати зберігати його в прохолодних умовах.

Слід також пам'ятати про те, що людям, які приймають ліки проти виразки, рекомендувалося обмежити споживання продуктів, що містять нітрати, наприклад, оброблене м'ясо. Між появою NDMA в організмі й наявністю нітратів може існувати зв'язок.

Якщо ви не хочете приймати ці ліки порадьтесь зі своїм лікарем, на які інші їх можна замінити. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Онкозахворювання Лікування Ліки Діабет
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