Ліки від діабету можуть допомогти кинути курити без наслідків

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Як кинути курити
Як кинути курити / Unsplash

Переважна більшість людей, які кидають палити, стикаються з нікотиновою абстиненцією. Нікотинова абстиненція – це сукупність психоневрологічних і фізичних проблем: депресія, пригніченість, дратівливість і непомірний апетит.

Міжнародна група вчених з Італії, Швеції та Сполучених Штатів Америки з'ясувала, що речовина піоглітазон, яка міститься в препаратах для боротьби з діабетом II типу, ослаблює тягу до нікотину, прибираючи психологічні та фізичні симптоми припинення куріння, повідомляє Naked Science

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Науковці провели дослідження на мишах, відстежуючи відхилення у поведінці, а також афективні та соматичні ознаки, які пов'язані з нікотиновою абстиненцією.

Прямі ін'єкції піоглітазону у гіпокамп зменшили тремор лап, а введення ліків в мигдалини допомогло послабити ознаки тривоги.

 
Піоглітазон – це
Pioglitazonum – лікарський засіб з класу тіазолідиндіонів. Його використовують для лікування діабету II типу, адже він знижує рівень цукру в крові, методом контролю рівня глюкози та метаболізмі ліпідів у жировій, м'язовій тканинах та у печінці.
 
Піоглітазон націлений на специфічну форму рецепторів PPARγ. Ці рецептори є в областях мозку, які відповідають за наркотичну та нікотинову залежність.

Саме тому автори дослідження вважають, що активація рецепторів PPARγ є ефективною для курців, які прагнуть подолати згубну звичку. Зауважимо, що затяті курці мають підвищений ризик розвитку діабету II типу.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування дослідження Тютюн
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