Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік

Ліки від коронавірусу намагаються віднайти провідні вчені по всьому світі. Наразі хворих на COVID-19 лікують експериментальними препаратами, які вже довели свою ефективність у боротьбі з іншими недугами. Відтак, вдалося вилікувати понад 500 тисяч інфікованих. Як лікують коронавірус та які препарати вже довели свою ефективність – читайте далі.

Редакція Здоров'я 24 проаналізувала останні дослідження вчених та протоколи лікування коронавірусної інфекції в Італії, Китаї, Великобританії та США щодо ефективності препаратів від COVID-19.

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У всьому світі коронавірус COVID-19 лікують симптоматично: якщо підвищується температура, хворому дають жарознижувальне, якщо є бактеріальне ускладнення, то призначають антибіотик.

Ось перелік препаратів, про ефективність заявили лікарі та вчені. Більшість з цих препаратів є й в українському протоколі лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Гідроксихлорохін та хлорохін — саме ці препарати постачають під назвою Плаквеніл. Хлорохін застосовується для лікування малярії, а гідроксихлорохін застосовується для лікування ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака.

Плаквеніл – дія препарату Плаквеніл – це антималярійний препарат, який належить до групи імунодепресантів. Він зменшує активність імунної системи. Плаквеніл використовують для лікування артритів різної важкості, малярії, при хворобах шкіри та вовчанці.

Дослідження про Плаквеніл у боротьбі з COVID-19

У США заявили про ефективність Плаквенілу в лікуванні хворих на коронавірус. 9 березня у журналі Clinical Infectious Diseases опублікували дослідження, згідно з яким, на третій день 50% учасників, яких лікували лише Плаквенілом, отримали негативний результат на коронавірус. Натомість на шостий день негативний результат отримали вже 70%.

6 з 20 пацієнтів лікували за допомогою Плаквенілу у поєднанні з антибіотиком азитроміцином. Цікаво, що вони одужали ще швидше. Вже на третій день негативний результат на коронавірус отримали 83% учасників, а на шостий день одужали всі 100%.

Плаквенілом лікують й українських хворих.

Важливо! За даними CDC, немає даних про результати клінічних випробувань гідроксихлорохіну для лікування COVID-19, аби включати їх в клінічні рекомендації.



Ефективні ліки проти коронавірусу досі шукають / Фото Unsplash

Противірусний препарат, який розробили для боротьби з лихоманкою Ебола. У випадку лікування коронавірусної інфекції показав позитивний результат.

Ремдисевір – що відомо про препарат Розробила препарат американська компанія Gilead Sciences. Ліки вводять внутрішньовенно. Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомогти їм пережити гостру фазу інфекції.

Дослідження про Ремдисевір в практиці лікування коронавірусу

Дві третіх пацієнтів з діагнозом COVID-19, відзначили поліпшення свого стану після лікування експериментальним противірусним препаратом. Примітно, що препарат допоміг одужати пацієнтам з важким перебігом захворювання. Пацієнти, які були підключені до апаратів ШВЛ, після терапії у комплексі з Ремдесивіром змогли дихати самостійно.

Наразі препарат проходить клінічні випробування третьої фази в лабораторіях п'яти різних країн. У Китаї компанія випробовує його на одній тисячі пацієнтів. Перші повноцінні результати очікують отримати в середині квітня, але на Ремдесивір вже покладають великі надії.

У ВООЗ відзначили, що "наразі це єдиний препарат, який може дати ефект".

В Італії та Китаї заявили про позитивний результат лікування хворих на коронавірус препаратом проти ревматоїдного артриту тоцілізумаб (Tocilizumab) виробництва фармацевтичної компанії Roche. Україна теж додала Тоцилізумаб до протоколу лікування COVID-19.

Тоцилізумаб – дія препарату Цей препарат належить до групи імунодепресантів. Тобто він зменшує активність імунної системи. Його використовують для лікування артритів різної важкості.

Дослідження ефективності Тоцилізумабу у лікуванні COVID-19

Італійські інфекціоністи стверджують, що пацієнти які отримували лікування протиартритним препаратом мали вражаючі успіхи в подоланні недуги. Лікування проводили в рамках наукового експерименту, протокол якого був схвалений на державному рівні.

Препарат діє на ускладнення коронавірусу, тобто, на запалення, яке створює COVID-19. Він знижує гіперактивність імунної системи, яка є причиною дихальної недостатності й тим самим допомагає людині не задихнутись. Тобто він не впливає на сам вірус, тому для профілактики його приймати не потрібно.



Усі препарати наразі є експериментальним лікуванням COVID-19 / Фото Unsplash

Механізм дії препарату Нелфінавір полягає в придушенні активного центру ферменту вірусу ВІЛ – протеази і придушенні самовідтворення вірусу ВІЛ із утворенням незрілих вірусних частинок, які не можуть інфікувати клітини організму.

Нелфінавір – що відомо про препарат Нелфінавір – препарат, який застосовують проти вірусу імунодифіциту людини. У випадку терапії ВІЛ препарат приймають в комплексі з іншими антиретровірусними ліками.

Дослідження ефективності Нелфінавіру проти COVID-19

Японські медики заявили, що Нелфінавір блокує розмноження клітин коронавірусу. Звіт про ефективність Нелфінавіру у боротьбі з COVID-19 опублікували на медичному порталі bioRxiv.

Дослідники вивчили дію дев'яти подібних препаратів і виявили, що Нелфінавір мав здатність зупиняти реплікацію збудника COVID-19 навіть при використанні малих доз.



Аби ліки визнали ефективними від COVID-19 необхідні масштабніші дослідження / Фото Unsplash

Протипаразитарний препарат Івермектин може виявитися дієвим при лікуванні коронавірусу. Він зміг знищити COVID-19 за 48 годин, але наразі тільки в пробірці.

Івермектин – дія препарату Антипаразитарний препарат, який довів свою ефективність in vitro проти широкого спектра вірусів, включаючи віруси ВІЛ, денге, грипу та Зика. В Україні він часто застосовується у ветеринарії. Івермектин показав ефективність у людей і тварин. Для людей його застосовують при корості, гельмінтозах, міазі.

Дослідження ефективності Івермектину проти COVID-19

Дослідження проводилися in vitro (в пробірці) і ліки ще мають пройти випробування на людях.

Механізм, за допомогою якого івермектин впливає на коронавірус, невідомий, але виходячи з дії на інші віруси, можна зробити висновок, що він послаблює клітини-господарі.



Щодо вакцини проти коронавірусу, то вона буде готова не раніше, ніж через рік / Фото Unsplash

Препарат Фавіпіравір використовують для лікування нових штамів грипу. Клінічні випробування дії препарату на COVID-19 розпочалися лише у лютому.

Фавіпіравір – що це за препарат? Це синтетичний противірусний препарат, який під час попередніх досліджень продемонстрував свою активну дію у боротьбі з широким спектром вірусів у кількох моделях захворювання in vivo.

Дослідження про Фавіпаравір

Китай заявляє, що під час досліджень в Ухані, температура у тих пацієнтів, яким давали фавіпіравір, повернулась до норми приблизно через 2 дні у порівнянні з тими, кому не давали цього препарату. Для нормалізації температури учасникам іншої групи знадобилося 4 дні. Натомість кашель у пацієнтів, які приймали вищезгадані ліки, минав на день раніше – на четвертий день, а не на п'ятий.

Лише 8,2% пацієнтів, які приймали фавіпіравір, потребували підключення до штучної вентиляції легень. Серед тих пацієнтів, які не приймали цей препарат, апарати штучного дихання знадобилися 17,1% хворим.

ВООЗ тестує чотири препарати від COVID-19

ВООЗ обрало 4 препарати для спеціальної програми SOLIDARITY. Дослідження створили, аби вивчати ефективність чотирьох препаратів та їхніх комбінацій щодо дії на SARS-CoV-2.

Ремдесивір;

Лопінавір;

Ритонавір;

Інтерферон-бета.

Як працює дослідження?Лікар повинен ввести дані пацієнта з підтвердженим COVID-19 на сайті ВООЗ, а учасник дослідження повинен підписати інформовану форму згоду на експериментальне лікування. Таким чином ВООЗ прослідкує ефективність препаратів.

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