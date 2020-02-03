Ліки, які створив штучний інтелект, вперше випробують на людях

Японська компанія Sumitomo Dainippon Pharma разом з британською Exscientia оголосили про початок першої фази клінічного дослідження ліків, створених за допомогою штучного інтелекту.

Фахівці створити препарат DSP-1181 використовуючи платформу штучного інтелекту Centaur Chemist, яка призначена для пошуку ліків, повідомляють Engadget та Exscientia.

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Препарат DSP-1181 створений для лікування обсесивно-компульсивного розладу, й нині тестування ліків проводиться у Японії.

Обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) – це захворювання, що характеризується нав'язливими обсесіями (думками) і компульсіями (діями та ритуалами), які заважають нормальному життю людини. Під час ОКР в особи виникають нав'язливі думки, які вона намагається усунути за допомогою своєрідних "ритуалів" та різних нав'язливих дій.

Нав'язливі думки або вчинки можуть забирати досить багато часу і бути настільки нестерпними, що людині стає важко нормально жити. Через це у неї псуються стосунки з рідними та друзями.

Приклади компульсій: відчуття неспокою, якщо предмети лежать "на не своєму місці", перед виходом з дому стукати по предметах, або дивитись чітко 8 разів на себе у дзеркало, не наступати на тріщини, йти тільки однією дорогою або тільки з одного боку, торкатись до стін у надуманих місцях, постійно мити руки та користуватись антисептиками.

Приклади обсесії: панічний страх захворіти, боязнь бактерій та вірусів, нав'язливі думки про смерть або того, що має статись щось погане.

Дослідники зазначають, що використання штучного інтелекту дозволило завершити етап пошукових досліджень менш ніж за 12 місяців. Це досить короткий термін, адже з використанням традиційних методів пошукові дослідження становлять 4,5 роки.

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