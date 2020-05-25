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Лікування діабету: науковці змогли побороти побічну дію найефективнішого препарату

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Нові ліки проти діабету
Нові ліки проти діабету / nm.org

Поєднання колись популярного, але згодом покинутого препарату для лікування діабету другого типу з іншими ліками може використовуватися для позбавлення від неприємних побічних ефектів.

До такого висновку прийшли дослідники з США, пише Cell Metabolism.

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Чому заборонили розиглітазон?

Мова йде про лікарський препарат під назвою розиглітазон, який був схвалений Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) ще в 1999 році й незабаром став одним з основних засобів боротьби з діабетом другого типу.

Він збільшує чутливість до інсуліну і толерантність до глюкози. Однак ліки втратили популярність після того, як дослідження показали, що вони підвищують ризик інфарктів у деяких пацієнтів, а також ймовірність розвитку остеопорозу. Крім того, було встановлено, що препарат збільшує вагу і затримує рідини в організмі.

Науковці побороли побічні ефекти ефективних ліків
Науковці побороли побічні ефекти ефективних ліків / nm.org

Нове життя розиглітазону

Дослідження вчених UT Southwestern встановили, що розиглітазон можна безпечно приймати, якщо в комбінації з ним отримувати ще одні експериментальні ліки, відомі поки під назвою Компонент А. Вони активують рецептори жирових клітинах і певні клітини імунної системи під назвою G протеїн парні рецептори 120, і це повністю пригнічує побічні ефекти розиглітазону. Завдяки цій комбінації дозування ліків можна відчутно знижувати.

В ході дослідження з лабораторними мишами комбінація Компонента А з мінімальним дозуванням розиглітазону викликала таку ж чутливість до інсуліну, як і максимальна дозування розиглітазону без додавання інших ліків.

При цьому низька доза не викликала побічних ефектів, включаючи збільшення ваги або затримку рідини, у лабораторних мишей. Додатково потрібно перевірити, як змінилася дозування ліків впливає на процеси втрати кісткової маси і можливі проблеми з серцем, перед тим, як це поєднання перевірять на людях.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання Ліки Діабет Лікування Здоров'я
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