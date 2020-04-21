Лікування коронавірусу стовбуровими клітинами: чи дозволено це в Україні

Деякі приватні клініки почали рекламувати методику лікування та профілактики коронавірусу з використанням стовбурових клітин. Натомість у МОЗ кажуть, що наказу про лікування стовбуровими клітинами в Україні немає.

Під час пресбрифінгу МОЗ журналісти підняли питання про те, що деякі приватні компанії рекламують лікування коронавірусу стовбуровими клітинами й нібито посилаються на дозвіл МОЗ.

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Максим Степанов зазначив, що у деяких країнах світу відкрили клінічні випробування щодо лікування коронавірусу методом стовбурових клітин. Втім він додав, що МОЗ не видавав наказу про лікування коронавірусу за цією методикою.

За словами Степанова, у міністерство ще не надходили матеріали щодо відкриття такого клінічного випробування від жодної компанії. Відтак, якщо у МОЗ надійде такий запит, то фахівці розглянуть це питання і прийматимуть подальше рішення стосовно запровадження цієї методики.

Міністр зауважив, що послуга активно рекламується, але науковці застерігають, що лікування методом стовбурових клітин може привезти до надмірної реакції організму, що може ускладнити перебіг захворювання.

Зазначимо, що в Україні дозволили лікувати хворих на COVID-19 деякими експериментальними препаратами, які демонструють позитивні результати під час клінічних досліджень. У зв'язку з цим, через шалений попит препарат Плаквеніл фактично зник з українських аптек. Стратегічні запаси препарату у лікарнях закінчуються, але 18 квітня Україна отримала нову партію від іншого виробника.

В суботу МОЗ отримало ще 1 400 упаковок гідроксихлрохіну (Плаквенілу, – ред.) від іншого виробника. Вже сьогодні буде підписаний відповідний розподіл і цей лікарський засіб буде доставлений до наших регіонів і буде знаходитися і лікарнях,

– заявив Степанов.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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