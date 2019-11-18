Лікування синдрому Дауна може стати реальністю: винайдено ліки

Вченим вдалося виправити дефіцит пам'яті, пов'язаний з синдромом Дауна, а також покращити здібності до навчання.

Американські вчені прийшли до висновку, що деякі інтелектуальні порушення при синдромі Дауна викликані зміною синтезу білка в гіпокампі – частині лімбічної системи мозку, яка є вкрай необхідною для формування пам'яті. Важливо, що вони змогли виправити ці порушення у мишей, повідомляє Nature.

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Дослідники використали методику, яка дозволяє візуалізувати синтез білка в клітині – полісомне профілювання. Таким чином вони з'ясували, що в гіпокампі мишей лінії Ts65Dn синтезується на 39% менше білка.

Ts65Dn – це Лінія мишей, яка розроблена для вивчення синдрому Дауна.

Виявляється, клітини гіпокампу модельних мишей активують інтегровану стресову реакцію у тому випадку, якщо щось йде не так – наприклад, кількість хромосом відрізняється від норми.

Синтез білка необхідний для вищих когнітивних функцій, тому, коли рівень експресії знижується, виникає патологія формування пам'яті,

– розповідає автор дослідження Пітер Уолтер.

Інтегрована стресова реакція активується одним з чотирьох ферментів, проте лише один з них (PKR) "запускається" під час стресової реакції в клітинах гіпокампу. Заблокувавши PKR, вчені не лише придушили цю реакцію і підвищили синтез білка, а й покращили когнітивні функції мишей.



Лікування синдрому Дауна може стати реальністю

Після придушення стресової реакції мозок тварин передавав значно менше пригнічуючих сигналів, які ускладнювали процес навчання та заважали формувати нові дострокові спогади.

Раніше синдром Дауна вважався повністю невиліковним, проте результати цього дослідження є поштовхом для пошуку дієвих методів лікування цього синдрому.

Ніхто не думав, що можна щось зробити. Але ми, можливо, натрапили на золоту жилу,

– оптимістично додає Пітер Уолтер.

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