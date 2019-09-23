Лікування українців закордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть

Найчастіше громадяни України звертаються в закордонні клініки для обстеження з метою постановки більш точного діагнозу. На сьогодні найпопулярніші країни для медичної міграції – Ізраїль, Туреччина, Німеччина, США, Таїланд та Індія.

Юрій Моша, засновник міжнародної компанії "Другий паспорт" розповідає, що їх клієнти найчастіше їдуть закордон лікувати онкологічні, серцево-судинні захворювання, хвороби дихальних шляхів, нирок і печінки. Також популярні серед українців і поїздки в інші країни з метою зробити пластичну операцію, трансплантацію органів або народити дитину.

Читайте також: Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?

Юрій Моша “В першу чергу українці обирають клініки інших країн, тому що не довіряють українській медицині. Це відбувається через низький рівень професіоналізму лікарів, застаріле обладнання та корупцію. У країні також відсутня нормально працююча страхова медицина. Лише деякі компанії, в основному великі, пропонують своїм співробітникам більш-менш адекватні страхові програми і включають їх у соціальний пакет. Тому більшість українців змушена розраховувати тільки на свій сімейний бюджет”.



Українки часто народжують закордоном

Згідно зі світовим рейтингом, в Ізраїлі зафіксований найвищий відсоток лікування від онкології. Крім того, в Ізраїлі та Німеччині середня тривалість життя онкохворих навіть в складних випадках становить від 12,5 до 14 років, тоді як в Україні ця цифра ледве дотягує до 3-4 років.

Кого держава лікує закордоном?

Існує програма "Лікування громадян України закордоном" від Міністерства охорони здоров'я України. У 2018 році цією програмою змогли скористатися 278 українців, у тому числі 37 дітей. В іноземні клініки були направлені пацієнти з онкологічними, кардіо- та нейрохірургічними захворюваннями, а також вродженими аномаліями розвитку.

Іншими словами, закордон за гроші держави відправляють тих хворих, чиї захворювання в Україні поки не лікуються. Але відсоток охочих отримати висококваліфіковане лікування закордоном набагато вищий, а свою чергу за цією програмою можна чекати не один рік.

Як отримати лікування від держави?

Якщо у вас все ж є бажання спробувати потрапити під держпрограму, то корисно буде знати, що ініціатором лікування українця закордоном може виступити будь-яка лікарня України, яка підзвітна МОЗ. Для цього пацієнт повинен зібрати пакет необхідних документів, а потім подати їх на розгляд спеціальної комісії при МОЗ.

Ця комісія протягом 20 днів приймає рішення про можливість отримати медичну допомогу в межах України. Якщо такої можливості немає, тоді підбирається відповідна клініка закордоном, видається указ про направлення туди хворого і перераховуються кошти на рахунок іноземної клініки.

Держава покриває тільки вартість лікування, діагностики та проїзд пацієнта й одного супроводжуючого до місця лікування, а також їх повернення додому.



В іноземних клініках новітнє обладнання

Скільки коштує лікування закордоном?

Якщо під програму ви не потрапляєте або не хочете чекати, то головне, що потрібно зробити при самостійній поїздці – підшукати клініку, домовитися з нею, внести аванс за лікування і відкрити візу, якщо це необхідно.

Юрій Моша “Звичайно ж, всіх цікавить вартість лікування. Наведу деякі приклади для розуміння. Консультація лікаря-онколога в Ізраїлі обійдеться пацієнтові від 350 доларів, а консультація кардіолога, гінеколога або ортопеда – 500-600 доларів. Діагностика захворювання – від 2000 доларів, а лікування – від 10 000 доларів. Сама ж операція в залежності від складності буде коштувати від 15 000 доларів. Аналогічні медичні послуги в Туреччині обійдуться на 30-40% дешевше”.

У Німеччині консультація провідного фахівця коштуватиме 350-400 євро. Базове обстеження – в межах 1000-2500 євро (по онкології й нейрохірургії може доходити до 6000 євро).

Пологи в США коштують від 8000 доларів до 20 000 доларів, у Франції та Іспанії – 3000-5000 євро.

Читайте також: Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити

Де дешевше?

Останніми роками відзначається зростання медичного туризму в напрямку Південно-Східної Азії. Рівень медицини тут такий же, як у Європі та США, а ціни на медичне обслуговування значно нижчі. Наприклад: пластична операція зі зміни форми носа в США обійдеться в середньому в 10 000 доларів, в європейських клініках – 7000-9000 доларі , в Ізраїлі – близько 6000 доларів.

Та ж сама операція в одній з провідних клінік Південної Кореї буде коштувати 3000-5000 доларів, а в Таїланді ще менше – 2800-4000 доларів. Оскільки зараз в'їзд в Таїланд для українців став безвізовим, швидше за все, в найближчі роки попит на цей напрямок буде тільки рости.

На що звернути увагу?

Приймаючи рішення лікуватися в іншій країні, важливо врахувати деякі моменти, пов'язані з підготовкою та організацією поїздки.

Багато клінік пропонують платні пакети послуг, в які входять базові обстеження. Необхідно з'ясувати, чи потрібні якісь додаткові процедури, за які доведеться платити окремо (наприклад, МРТ).



Лікування закордоном набагато дорожче, ніж в Україні

Також доведеться не тільки підготувати медичні документи (історію хвороби, знімки, результати обстежень і т. д.), але і перекласти та завірити їх нотаріально.

Доведеться заздалегідь знайти місце для проживання, забронювати квитки, а потім зайнятися візовими питаннями. Коли ви підете на співбесіду в Посольство США, разом з основним пакетом документів на візу візьміть запрошення від американської клініки, куди ви прямуєте на лікування.

Було б правильно заздалегідь дізнатися, чи є в клініці приймаючої сторони російськомовний чи україномовний персонал, оскільки в іншому випадку вам доведеться шукати перекладача, який розбирається в медичній тематиці. Можливо після того, як ви завершили курс лікування (або після оперативного втручання) в обраній країні, через якийсь час вам знову доведеться повернутися в цю клініку, щоб переконатися, що реабілітаційний період проходить стабільно і без ускладнень.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.