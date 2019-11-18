Лікування вугрів на шкірі: що таке pH і чому важливо про нього знати

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Лікування прищів: що таке pH шкіри / Unsplash

Знання про pH є основою у боротьбі з вугровою хворобою, адже нормальний рН шкіри необхідним для оптимального функціонування шкірного бар'єра

Про тонкощі хімічного складу шкіри розповіла лікарка-дерматолог Вікторія Миронюк.

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Що таке pH?
pH шкіри – це кислотно-лужний баланс, який міститься у молекулах води. Грубо кажучи, це показник кислоти й луги, який змінюється залежно від стану шкірного бар'єра людини. 

Лікування вугрів
Як лікувати вугрі

Дослідження показують, що дисбаланс рН на шкірі призводить до запальних та інфекційних процесів, вугрів та закупорюванню пор. Тим самим він провокує розмноженню бактерій на шкірі, які зазвичай знаходяться в поті. 

Оскільки шкіра змінює рН, умовно-патогенна бактеріальна флора зазнає змін, а шкіра стає чутливою до інфекцій.

Дослідження, що порівнювало рівні рН на різних типах шкіри виявило, що кислотність шкіри у людей з вуграми нижча від норми.

Це означає що шкіра з акне потребує особливого догляду засобами з вмістом рН.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Дерматологія Краса
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