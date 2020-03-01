Лікувати коронавірус готові: головний санлікар України перевірив госпіталі у трьох містах

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах. У них за потреби прийматимуть пацієнтів з коронавірусом.

Лікарні для перевірки обрали без будь-якої закономірності, а на місцях ніхто не знав про візит головного санітарного лікаря. Про це Віктор Ляшко повідомив у фейсбуці.

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У всіх лікарнях є інфекційні бокси, що виділені спеціально на випадок реєстрації або підозри Covid-19. Наразі вони пустують та готові в будь-яку хвилину приймати пацієнтів,

– зазначив Ляшко.

Він додав, що у всіх трьох лікарнях знають, що будуть робити у випадку необхідності проводити реанімаційні заходи.

За його словами, у Житомирській лікарні є відділення інтенсивної терапії. Крім того, є план на випадок, як і де надавати допомогу більшій кількості людей, які відділення переобладнати.

У Рівному до кінця наступного тижня повністю підготовлять відділення інтенсивної терапії в інфекційному відділенні. Однак за потреби там готові надати допомогу вже зараз – пацієнтів готові приймати інші відділення.

Ляшко також додав, що медперсонал налаштований рішуче, за потреби люди готові працювати цілодобово. "З впевненістю можу сказати – медична система України готова приймати та лікувати пацієнтів із коронавірусною інфекцією", – запевнив головний санітарний лікар.

Важливо! Наразі в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксували. Відомо, що 4 українців заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка інфікувалася в Італії.

Головний санітарний лікар перевірив лікарні на готовність приймати заражених коронавірусом: фото

Основне про коронавірус Covid-2019

Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 979 людей . Загальна кількість інфікова них – 86 тисяч 986 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 тисячі 294 людини.

В Італії зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.

зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей. У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом.

підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом. У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.

також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона. Одразу про три випадки зараження коронавірусом повідомили у Чехії . Усі троє хворих нещодавно повернулися з Італії.

. Усі троє хворих нещодавно повернулися з Італії. В Ірані підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.

підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців. Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї : кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 3 тисяч людей.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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