Лікувати коронавірус готові: головний санлікар України перевірив госпіталі у трьох містах
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах. У них за потреби прийматимуть пацієнтів з коронавірусом.
Лікарні для перевірки обрали без будь-якої закономірності, а на місцях ніхто не знав про візит головного санітарного лікаря. Про це Віктор Ляшко повідомив у фейсбуці.
Зверніть увагу: У Чехії зафіксували перші випадки зараження коронавірусом
У всіх лікарнях є інфекційні бокси, що виділені спеціально на випадок реєстрації або підозри Covid-19. Наразі вони пустують та готові в будь-яку хвилину приймати пацієнтів,
– зазначив Ляшко.
Він додав, що у всіх трьох лікарнях знають, що будуть робити у випадку необхідності проводити реанімаційні заходи.
За його словами, у Житомирській лікарні є відділення інтенсивної терапії. Крім того, є план на випадок, як і де надавати допомогу більшій кількості людей, які відділення переобладнати.
У Рівному до кінця наступного тижня повністю підготовлять відділення інтенсивної терапії в інфекційному відділенні. Однак за потреби там готові надати допомогу вже зараз – пацієнтів готові приймати інші відділення.
Ляшко також додав, що медперсонал налаштований рішуче, за потреби люди готові працювати цілодобово. "З впевненістю можу сказати – медична система України готова приймати та лікувати пацієнтів із коронавірусною інфекцією", – запевнив головний санітарний лікар.
Важливо! Наразі в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксували. Відомо, що 4 українців заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка інфікувалася в Італії.
Головний санітарний лікар перевірив лікарні на готовність приймати заражених коронавірусом: фото
Основне про коронавірус Covid-2019
- Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 979 людей. Загальна кількість інфікованих – 86 тисяч 986 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 тисячі 294 людини.
- В Італії зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.
- У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом.
- У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.
- Одразу про три випадки зараження коронавірусом повідомили у Чехії. Усі троє хворих нещодавно повернулися з Італії.
- В Ірані підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.
- Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 3 тисяч людей.
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.