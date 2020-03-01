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Лікувати коронавірус готові: головний санлікар України перевірив госпіталі у трьох містах

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Головний санлікар України перевірив госпіталі у трьох містах / Фейсбук Віктора Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах. У них за потреби прийматимуть пацієнтів з коронавірусом.

Лікарні для перевірки обрали без будь-якої закономірності, а на місцях ніхто не знав про візит головного санітарного лікаря. Про це Віктор Ляшко повідомив у фейсбуці.

Зверніть увагу: У Чехії зафіксували перші випадки зараження коронавірусом

У всіх лікарнях є інфекційні бокси, що виділені спеціально на випадок реєстрації або підозри Covid-19. Наразі вони пустують та готові в будь-яку хвилину приймати пацієнтів,
– зазначив Ляшко.

Він додав, що у всіх трьох лікарнях знають, що будуть робити у випадку необхідності проводити реанімаційні заходи.

За його словами, у Житомирській лікарні є відділення інтенсивної терапії. Крім того, є план на випадок, як і де надавати допомогу більшій кількості людей, які відділення переобладнати.

У Рівному до кінця наступного тижня повністю підготовлять відділення інтенсивної терапії в інфекційному відділенні. Однак за потреби там готові надати допомогу вже зараз – пацієнтів готові приймати інші відділення.

Ляшко також додав, що медперсонал налаштований рішуче, за потреби люди готові працювати цілодобово. "З впевненістю можу сказати – медична система України готова приймати та лікувати пацієнтів із коронавірусною інфекцією", – запевнив головний санітарний лікар.

Важливо! Наразі в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксували. Відомо, що 4 українців заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка інфікувалася в Італії.

Головний санітарний лікар перевірив лікарні на готовність приймати заражених коронавірусом: фото

 

Основне про коронавірус Covid-2019

  • Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 979 людей. Загальна кількість інфікованих – 86 тисяч 986 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 тисячі 294 людини.
  • В Італії зафіксували 34 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 600 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.
  • У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом. 
  • У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.
  • Одразу про три випадки зараження коронавірусом повідомили у Чехії. Усі троє хворих нещодавно повернулися з Італії.
  • В Ірані підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 3 тисяч людей.

коронавірус у цифрах
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Медицина Здорове життя Здоров'я Лікування Рівне Новини Житомира
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