День медичного працівника відзначають щорічно в Україні в третю неділю червня. У часи пандемії коронавірусу світ побачив, в яких складних умовах медики борються з COVID-19, ризикуючи власним життя. Попри небезпеку і навіть низький дохід ці люди не кидають пацієнтів і намагаються врятувати їхні життя.

Коронавірус змінив з ніг на голову ставлення до медиків. Попри засоби індивідуального захисту, які "важко" і довго закупляв МОЗ, чимало медпрацівників інфікувалося під час роботи у лікарнях. Редакція Здоров'я 24 пропонує згадати імена людей, які боролися з COVID-19 на "лінії вогню" і, на жаль, померли від ускладнень, викликаних інфекцією.

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Статистика хворих медиків на COVID-19 в Україні

Зауважимо, що станом на 21 червня загалом на COVID-19 в Україні захворіли 5 950 медиків. Щонайменше 40 з них померли від захворювання.

3 травня Кабмін включив COVID-19 у перелік професійних захворювань. Визнання хвороби професійною дозволяє медичним працівникам претендувати на відшкодування шкоди.



В Україні близько 6 тисячі медиків заразилися коронавірусом / Фото: Getty Images

На жаль, в Україні упродовж багатьох років нехтували засадами інфекційного контролю. До прикладу, бюджети різних рівнів не передбачали кошти на забезпечення засобами індивідуального захисту, а у 2019 році на такі потреби у бюджетах різних рівнів було передбачено менше ніж 1%.

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Причини зараження медпрацівників

Серед причин інфікування медиків коронавірусом є

неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їхнє неправильне зберігання та утилізація,

відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів,

недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту.



Чимало медиків заразилися коронавірусом через недостатнє забезпечення ЗІЗ / Фото: Getty Images

Історії життя медичних працівників, які померли від коронавірусу в Україні

Зауважимо, у матеріалі є інформація не про всіх медиків, тому що часто сім'ї померлих не хочуть розголошувати причини смерті.

Ігор Ковалюк, 58 років, керівник Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги

"Колектив закладу глибоко сумує з приводу непоправної втрати свого колеги та керівника. Не стало життєрадісної людини, турботливого, ніжного та люблячого чоловіка, тата, дідуся, який умів жити достойно, турбувався про інших більше ніж про себе. Працівники станції швидкої медичної допомоги завжди будуть пам’ятати Ігора Михайловича, як невтомного керівника, педагога, колегу та чудову людину", – сказав керівник профспілки станції ШМД Івано-Франківська Богдан Венник.

Дочка Ігоря Ковалюка написала публікацію у фейсбуці, де написала, що пригадує свого тата тільки усміхненим лицем, постаттю в постійній роботі, добротою, щирістю, його "зараз передзвоню" і з наступним дзвінком розв'язання будь-якого питання.

Так, мій тато Ігор Ковалюк – мій герой. Почуваюся зараз як без одного крила за спиною, крила, яке не тільки дарувало легкість і безтурботність бути дочкою, а й міцну життєву опору,

– додала його дочка.

Колега померлого лікаря Богдан Венник приголомшив інформацією, що на початку пандемії коронавірусу медики на бригадах працювали взагалі без захисту! Крім того, через відсутність необхідної кількості засобів індивідуального захисту (простіше кажучи – костюми) їх медики одягали кілька разів підряд, попри одноразовість!

Віктор Голіченко, 70 років, сімейний лікар

У місті Подільськ Одеської області в неділю, 19 квітня, помер Віктор Голіченко. Його госпіталізували 17 квітня у стані середньої тяжкості й з низкою супутніх захворювань. Стан здоров’я лікаря стрімко погіршувався і його підключили до апарату ШВЛ.

За інформацією видання "Думская", Віктор Голіченко помер у кареті "швидкої", яка перевозила його в інфекційну лікарню Одеси.

Олександр Іщук, 51 рік, лікар-анестезіолог

Лікар Рівненської обласної клінічної лікарні кілька днів перебував у реанімації з важким запаленням легенів. Йому двічі проводили швидкі тести на коронавірус, які показали негативний результат. Однак зауважимо, що експрес-тести часто показують помилковий результат, відтак важливо проходити ПЛР-тестування.

Дружина Олександра Ірина через деякий час після смерті чоловіка отримала позитивний результат на коронавірус.

"Олександр був чудовим сином. Він просив, щоб йому прокапали парацетамол, йому ставало краще і тільки тоді він набирав маму, щоб з нею поговорити", – згадала Ірина.

Кілька днів Олександр провів на апараті ШВЛ і помер за день до свого дня народження. Поховали чоловіка по протоколу, як хворого коронавірусною інфекцією.

Ховали мого чоловіка у чорному мішку. Це було жахливо! Коли ти стоїш у відділенні – мішок, я з пакетом його особистих речей… і ти стоїш і думаєш: "А де голова, а де ноги?"… Коли я йшла просто по коридору, я чула, як завідувач говорить санітаркам "Зверху ще хлоркою обробиш",

– поділилася подробицями поховання чоловіка Ірина.

Ігор Закала, онкохірург

13 травня помер лікар онкохірург Прикарпатського онкологічного центру Ігор Закала. Він був завідувачем диспансерного відділення, поводив прийом пацієнтів з патологією сечостатевої сфери.

Лікар звернувся з симптомами коронавірусу до Центральної міської клінічної лікарні 24 травня, й вже через 4 дні його приєднали до апарату ШВЛ.

За словами родичів, спершу Ігор перехворів на звичайну застуду. Відчувши себе краще, він повернувся до роботи і приймав хворих, тих, які були після операцій або потребували термінового лікування.

У реанімації Закала боровся за життя майже три тижні. Що дивно, кілька тестів на коронавірус були негативними.

13 травня онкохірург помер, не приходячи до тями, а зроблений посмертно тест на COVID-19 підтвердив наявність вірусу.

63-річний лікар дитячої обласної лікарні з Кропивницького

Чоловік перебував в обласній лікарні на госпіталізації. Тривалий час був на штучній вентиляції легень.

"Є підстави вважати, що померлий чоловік інфікувався під час спілкування зі старшим братом – лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня. Медики не змогли врятувати його життя" – сказав політик Андрій Балонь.

Роман Кріль, 65 років, старший фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги

У Сокалі помер Роман Кріль, який 40 років працював медиком на швидкій. Від коронавірусу лікувався впродовж тижня, в лікарню потрапив у важкому стані.

"Нашій пам’яті покійний назавжди залишиться добрим товаришем, доброзичливим колегою, професіоналом своєї справи", – говорять колеги медика.

За словами дружини померлого, хвороба Романа протікала стрімко, він "згорів" за тиждень і був у свідомості до останнього дня.

Бригада мого чоловіка працювала в масках і рукавичках, але не в такому захисті, в якому потрібно їхати до "ковідних" пацієнтів. Тобто для таких пацієнтів є спецбригади,

– сказала Марія Кріль.

"Сім'я Романа Кріля – це династія медиків. Сам же Роман не уявляв свого життя без роботи. Роботі в службі екстреної медичної допомоги він віддав близько 40 років. Поки не з'явився COVID-19", – повідомив колега сімейної пари, головний лікар Сокальської райлікарні Роман Швед.



Чимало медиків заразилися коронавірусом через недостатнє забезпечення ЗІЗ / Фото: Getty Images

Головна медсестра Косівської ЦРЛ, 59 років

У Косівському районі це був перший випадок смерті від COVID-19, у жінки були супутні захворювання.

Богдана Гриців, 41 рік, рентген лаборант Калуської районної лікарні

Богдана Гриців працювала у Калуській районній лікарні 19 років після закінчення медучилища.

Заступник директора КНП "Районна лікарня Калуської районної ради" Богдана Кудла назвала жінку "надзвичайно хорошою людиною: добра, чуйна, жодних скарг на неї ніколи не було".

У нас лікарня від початку карантину працювала з хворими з підозрою на COVID-19. У свою зміну Богдана Гриців проводила обстеження пацієнтів. Попри те, що захист ми мали повноцінний, дотримувались усіх норм, інфікування не всім вдалося оминути… Визначити, від кого вона інфікувалась, важко, але те, що це сталось на роботі, – це 99,9%,

– сказала Кудла.

Повідомляється, що Гриців відчула погіршення самопочуття в середині березня. Вона відразу звернулась до свого сімейного лікаря, якому поскаржилась на слабкість і підвищену температуру.

На третій день Богдана вирішила зробити флюрообстеження і тоді їй діагностували пневмонію.

"Ми одразу госпіталізували Богдану. У нас всі ліжка були перепрофільовані на інфекційне відділення. Призначили їй лікування антибіотиками, давали кисень. У реанімаційне відділення Калуської ЦРЛ ми перевели її 13 квітня, а 29 вона померла. Там Богдана боролась майже три тижні, приймала протималярійний препарат, відразу була підключена до апарату ШВЛ, але на жаль… Ми дуже важко пережили цю втрату", – коментує заступниця директора КНП "Районна лікарня Калуської районної ради".

У померлої жінки залишились двоє дітей і чоловік.

Ірина Приходько, 74 роки, лікарка-педіатр поліклініки в Івано-Франківську

Лікарка померла ще 9 квітня, а лабораторно діагноз коронавірусної інфекції підтвердився лише 16 квітня.

"Ірина Павлівна була професійним лікарем з великим досвідом, добра, турботлива, ввічлива, спеціаліст своєї справи. А коротко – "НАЙКРАЩИМ ПЕДІАТРОМ У СВІТІ", так відгукувалися про неї мами її маленьких пацієнтів. Людина, яка багато пережила за своє життя, але була великим оптимістом, вона була веселою і компанійською, жила і раділа світу, людям, що оточували її", – написали на сторінці КНП "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради".

Редакція Здоров'я 24 висловлює щирі співчуття близьким і рідним померлих медиків!