Лише одна ін’єкція нового препарату позбавить від екземи

Експериментальний препарат усуває симптоми атопічного дерматиту. Пошуки речовини з такою ефективністю зайняли у команди десять років.

Міжнародна команда дослідників, про роботу яких пише New Atlas, присвятила десять років на пошук препарату, який буде пригнічувати активність інтерлейкіну 33. Результатом став експериментальний препарат етокімаб.

Читайте також: Чому шкіра на ліктях стає сухою

Білок інтерлейкін 33 – важливий компонент імунної системи. Він служить своєрідною сигналізацією, яка привертає імунні клітини до місця проникнення інфекції. Однак надмірне виробництво інтерлейкіну 33 пов'язано з такими аутоімунними захворюваннями, як екзема, астма й алергія.

Екзема – що це? Екзема – гостре або хронічне запальне захворювання шкіри, що має алергічну природу, не передається при контакті, проявляється у вигляді різноманітних висипань на шкірі, іноді з печінням, свербінням і схильністю до рецидивів.

Суть дослідження

На ранньому етапі клінічних досліджень препарат протестували на 12 пацієнтах, що мали атопічний дерматит середньої та складної тяжкості.

Через чотири тижні після одноразового внутрішньовенного введення препарату у всіх учасників було відзначено зменшення симптомів на 50%. У більшості учасників ефект зберігся і через два місяці після процедури.

Через кілька днів після отримання препарату, дослідники ввели учасникам підшкірний алерген, щоб вивчити їх запальну реакцію.

Експеримент показав, що препарат дійсно пригнічує імунну активність – в першу чергу концентрацію нейтрофілів.

Відтак, специфічне лікування проти IL-33 може бути корисним для ряду аутоімунних станів, пов’язаних із надмірною активністю нейтрофілів, зокрема проти астми.



Уражені ділянки шкіри потребують постійного зволоження

Профілактика та лікування екземи

При досягненні клінічної ремісії або покращення пацієнти підлягають диспансерному нагляду у лікаря-дерматовенеролога.

Під час огляду звертається увага на: дотримання рекомендацій, наданих при виписці зі стаціонару, регулярність обстеження суміжними спеціалістами (алерголог, терапевт, гастроентеролог, ендокринолог, психоневролог).

Уражені ділянки шкіри потребують постійного догляду, що включає індиферентні креми або мазі, які за необхідності містять кортикостероїди, кератолітичні засоби, вітаміни групи А й Е. Хворим рекомендують гіпоалергенну дієту.

Реабілітаційна програма передбачає усунення чинників, що провокують погіршення стану (хронічні осередки інфекції, гострі респіраторно-вірусні інфекції, стреси тощо), при варикозній екземі – лікування варикозного симптомокомплексу, трофічних виразок.