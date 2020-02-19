Літак з евакуйованими українцями вилетів з китайського Уханя

Літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими українцями та іноземцями після перевірки стану здоров'я вилетів з міжнародного аеропорту Уханя, який став містом-осередком нового виду коронавірусу Covid-2019.

Про це йдеться на сайті посольства України в КНР.

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Літек вилетів з Уханя о 00:30 20 лютого за місцевим часом і прибуде в Україну завтра, 20 лютого, о 8 годині ранку. Повітряне судно здійснить технічну посадку в аеропорту Алмати для дозаправки та ротації екіпажу. Під час цього два громадянина Казахстану зійдуть в місті Алмати.

Українці вже пройшли перші етапи санконтролю. Жодної людини з підозрою на коронавірус не виявили.

"Після приїзду в аеропорт при вході медики ще раз міряють температуру, і потім буде ще один санітарний контроль. Потім уже будуть міряти наші лікарі", – додали в посольстві.

Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого о 08:00. Попри те, що низка ЗМІ назвала місто, куди начебто приземлиться літак, МОЗ ще не дали свого підтвердження.

За Словами Зоряни Скалецької та представників МВС, під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде понад 37, 2, то людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Усі евакуйовані та персонал літака відправляться на двотижневий карантин.

Що стосується лікарні – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.



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