У Литві з 17 червня скасували карантин. Адже ситуація із захворюваністю на COVID-19 останнім часом там стрімко покращується. Литовці вже можуть подорожувати Шенгенською зоною, у країні чекають все більше туристів.

А карантин там ввели в середині березня, як і в Україні. Про це у ранковому шоу на 24 каналі розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічус.

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Скасування карантину в Литві

За його словами, деякі профілактичні заходи у країні все ще залишилися: рекомендується носити маски, проте це – не обов'язково. Крім цього, рекомендується проводити дезінфекцію приміщень, у яких працюють люди.

Ауштрявічус пояснив: у Литві все ще діє обмеження щодо проведення масових заходів. На відкритому просторі дозволено збиратися не більше 700 особам, у закритих приміщеннях можуть перебувати водночас максимум 150 людей. З 1 липня цифри збільшаться до 1 000 та 200 відповідно.

Це хороша новина для литовців, які хочуть поїхати за кордон. А також для туристів, які можуть відвідувати Литву. Проте ситуація може змінитися, якщо буде друга чи третя хвиля COVID-19,

– наголосив він.

Й додав: сподівається, що цього таки не станеться. Проте варто зазначити, що психологічна травма у людей може залишатися ще достатньо надовго.

Довідка. До Литви можуть приїжджати громадяни тих європейських держав, де за останні 14 днів кількість захворювань на 100 тисяч мешканців не перевищує 25 випадків. Список таких держав оновлюється кожного понеділка.



Про ситуацію з COVID-19

Ауштрявічус підкреслив: цифри захворюваності показують, що коронавірус у Литві відступив. Наприклад, за попередню добу було підтверджено лише 2 нових випадки хвороби.

Важливо! У лікарнях країни наразі перебуває 255 пацієнтів. Майже 1 500 людей одужали, а 76 – померли від ускладнень, спричинених COVID-19.



"Цього тижня щодня фіксуємо не більше ніж 2 – 5 нових випадків коронавірусу. Ця статистика показує, що ми вже подолали, мабуть, найжорсткіший період. Тепер залишаються профілактичні рекомендації, зокрема – дотримуватися соціальної дистанції", – пояснив литовський політик.

Він також зазначив, що це – хороша новина для економіки загалом. Литва вже відчуває приплив туристів із Польщі та балтійських країн. Проте, як зауважив Ауштрявічус під час робочої поїздки напередодні, аеропорти держав-членів ЄС переважно все ще пустують.

Ауштрявічус про ситуацію з COVID-19 в Литві: дивіться відео

Крім цього, політик розповів, що переважна більшість литовців планують провести літню відпустку в межах країни. Такої рекомендації вони, скоріш за все, дотримуватимуться протягом всього 2020 року.

"Думаю, що з часом темп життя зростатиме і ми повернемося до певної "нормальності", про яку всі мріємо", – підсумував депутат Європарламенту від Литви.