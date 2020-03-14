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Литва іде на карантин і закриває кордон: деталі

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Через коронавірус Литва закриває кордони для іноземців / straitstimes.com

Литовський уряд вирішив оголосити карантин на території усієї держави. Він почне діяти з 16 березня, і в цей час більшість магазинів, а також кордон країни для іноземців будуть закритими.

Крім того, уряд Литви рекомендував релігійним громадам утриматися від різноманітних заходів, які передбачають великі скупчення людей, пише видання Delfi.

До слова Іспанія закриває усю країну через коронавірус

Список обмежень на час карантину у Литві:

  • заборона на в'їзд іноземцям;
  • скорочення кількості КПП на кордоні;
  • заборона громадянам на поїздки у країни, де зафіксовані випадки коронавірусу;
  • заборона торгівлі у магазинах, за винятком продовольчих магазинів, продуктових ринків і аптек;
  • заборона діяльності кафе і барів, виняток – їжа на виніс;
  • заборона на проведення масових заходів;
  • заборона на входження круїзних лайнерів у порт Клайпеди;
  • установам публічного адміністрування заборонено надавати необов'язкові послуги;
  • заборона на відвідування пацієнтів у лікарнях;
  • заборонено надавати послуги СПА, реабілітації (якщо це не пов'язано з лікуванням), заборонена діяльність перукарень і салонів краси;
  • готелі за необхідності будуть змушені впускати людей на карантин;
  • освітні заклади залишаються закритими;
  • людям рекомендують працювати з дому;

За недотримання усіх цих обмежень передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. До слова, за більшістю пунктів карантин у Литві дуже схожий на український. Детальніше про нього – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Як відбуватиметься закриття кордону?Литва заборонить в'їзд на територію держави для іноземців. Винятками будуть декілька категорій людей – іноземці, що ввозитимуть необхідні товари, члени екіпажів, люди, що мають право на проживання чи роботу у Литві, дипломати і представники військових місій НАТО.

Крім того, тимчасово буде створено "гуманітарний кордон" з Естонією для того, щоб громадяни обох країн змогли повернутися додому. Також розглядається можливість заборонити виїзд громадянам Литви, що покидають країну не з робочою метою.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Литва Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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