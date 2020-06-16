На цьому тижні дослідники Імперського коледжу Лондона розпочнуть клінічні випробування вакцини проти коронавірусної хвороби на 300 добровольцях віком від 18 до 70 років..

Кожен учасник дослідження отримає дві дози вакцини. Про це пише видання The Guardian.

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У разі позитивної імунної реакції на вакцину в клінічних випробуваннях візьмуть участь ще 6 тисяч людей.

Зазначається, що вакцина не є ослабленою формою коронавірусної інфекції COVID-19, а складається з синтетичних ланцюжків генетичного коду матеріалу Sars-CoV-2.

Під час клінічних випробувань вакцини на тваринах було підтверджено безпечність її використання та виявлено обнадійливі ознаки ефективного імунного реагування.

Додамо, що в Україні вакцину від коронавірусу не розробляють. Президент Володимир Зеленський поставив завдання посилити перемовини про співпрацю у придбанні вакцини проти COVID-19, коли її виготовлять.