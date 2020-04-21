Лопінавір/Ритонавір та Арбідол – неефективні проти коронавірусу: дослідження
Лопінавір, Ритонавір та Арбідол – противірусні препарати, які застосовують у лікуванні COVID-19, схоже, не є ефективними. Жоден препарат не покращує клінічний результат пацієнтів, яких госпіталізовують із легким та середнім рівнем захворювання.
Отримані результати опублікував медичний журнал Cell Press, пише EurekAlert.
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Ні Лопінавір/Ритонавір, ні Арбідол не можуть принести користі для пацієнтів з COVID-19, а навпаки можуть спричинити певні побічні ефекти,
– каже співавтор дослідження доктор Лі, віце-директор Центру інфекційних хвороб в Гуанчжоу, Китай.
Дослідники вирішили вивчити Лопінавір, Ритонавір та Арбідол, оскільки противірусні препарати були обрані кандидатами для лікування COVID-19 у керівництві, виданому 19 лютого 2020 року Національною комісією охорони здоров’я Китаю на основі клітинних тестів in vitro (тобто в пробірці) та попередніх клінічних дані від ГРВІ.
Ефективного лікування коронавірусної інфекції досі немає / Фото AFP
У дослідженні брали участь 86 пацієнтів із легким та середнім рівнем COVID-19.
- Перша група з 34 пацієнтів отримувала препарат Лопінавір/Ритонавір;
- Друга група з 35 хворих приймала Арбідол;
- Третя дослідницька група із 17 хворих не отримували жодних противірусних препаратів.
Усі три групи показали схожі результати через 7 та 14 днів, без різниці між групами у темпах зниження температури, зменшення кашлю або поліпшенні КТ грудної клітки.
У пацієнтів обох груп, які приймали препарати спостерігали побічні дії, такі як діарея, нудота та втрата апетиту протягом періоду спостереження, тоді як у контрольної групи не виявили жодних очевидних побічних явищ.
Наші висновки свідчать про те, що перед тим, як використовувати ці препарати, потрібно зважити ризики та потребу в них,
– зазначив дослідник Лі.
Дослідники повинні продовжувати працювати над пошуком дійсно ефективної противірусної схеми проти COVID-19, але тим часом будь-які висновки щодо антивірусних режимів потребують суворих та наукових клінічних випробувань та відповідної обережності.
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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