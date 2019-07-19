Лоукостери і меланома: як авіаперельоти пов'язані із розвитком раку шкіри

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Про захист шкіри треба дбати не тільки під час відпустки
Про захист шкіри треба дбати не тільки під час відпустки / zib.com.ua

Зі зростанням популярності лоукост-компаній, які пропонують дешеві авіаквитки, зросла і кількість випадків розвитку раку шкіри. Звісно, авіаперельоти самі по собі не впливають на виникнення меланоми. Йдеться насамперед про те, що люди частіше почали їздити у відпустки, проте не надають належної уваги захисту своєї шкіри.

Захворюваність на рак шкіри в Україні зростає, втім, як і в усьому світі. Наприклад, за даними організації Cancer Research UK (CRUK), у Великобританії протягом останніх 10 років різко збільшилась кількість виявлення випадків меланоми серед чоловіків і молоді, передає "BBC Україна". 

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Страшний діагноз у чоловіків нині ставлять на 53% більше, а у людей віком 25-49 років – на 78%.

В організації наголошують, що важливо пам'ятати про захист своєї шкіри завжди, а не тільки під час відпустки.

 
Меланома – що це?

Це найнебезпечніша форма раку шкіри, що розвивається з пігментних клітин – меланоцитів. Внаслідок порушень структури ДНК відбувається їх безконтрольне злоякісне розмноження з раннім гематогенним і лімфогенним метастазуванням.

"Захист від сонця необхідний не тільки, коли ви їдете за кордон. Ми хочемо заохотити людей прийняти свій природний вигляд і захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання, шукаючи тінь, прикриваючись одягом і регулярно застосовуючи сонцезахисний крем з сонцезахисним фактором SPF15 з чотирма або п'ятьма зірками", – прокоментувала менеджерка з питань охорони здоров'я Каріс Беттс.

Профілактика меланоми

Рекомендується дотримуватися деяких запобіжних профілактики меланоми та інших видів раку шкіри:

Профілактика меланоми і раку шкіри
Профілактика меланоми і раку шкіри

• максимально обмежити час перебування на сонці, особливо в обідні години.

• захистіть шкіру від впливу прямих сонячних променів.

• вивчіть всі головні і другорядні ознаки меланоми і за можливості обговоріть їх з лікарем. 

• регулярно оглядайте всю поверхню шкіри (шкіру спини і голови повинен оглянути ваш друг або родич).

• зверніться до лікаря при виявленні будь-якого елементу шкіри, що викликає у вас підозру.

Все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Подорожі Здорове життя Онкозахворювання Профілактика захворювань
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