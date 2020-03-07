Lufthansa скасовує половину рейсів через коронавірус

Німецька авіакомпанія Lufthansa анонсувала те, що скасовує половину рейсів через епідемію нового виду коронавірусу, який розповсюдився світом з китайського міста Ухань.

Про це йдеться на сторінці Lufthansa у твіттері. Компанія, в яку входять Swiss International Air Lines і Austrian Airlines, розглядає можливість тимчасового обмеження роботи літаків Airbus A380 Superjumbo зі свого авіапарку у Франкфурті та Мюнхені. Перевізник скоротить до половини своїх польотів з квітня.

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Таке рішення пов'язане зі скороченням попиту на авіаквитки через епідемію коронавірусу. Глава Lufthansa Карстен Шпор наголосив, що перельоти порожніх літаків – це екологічно та економічно безглуздо.

"В останні дні в Lufthansa Group спостерігалося різке скорочення замовлень і численні скасування рейсів через поширення вірусу Covid-19. Наразі це зачепило всі зони руху", – йдеться у джерелі.

Lufthansa Group plans to reduce flight programme by up to 50 per cent. Temporary decommissioning of all A380s under consideration. https://t.co/2X8m7I9ENh pic.twitter.com/bzn9FyUxc4 — Lufthansa News (@lufthansaNews) March 6, 2020

"Wir brauchen eine gezielte Aussetzung der aktuellen Slot-Regelung, damit Fluggesellschaften nicht gezwungen werden, mit leeren Flugzeugen zu fliegen, nur um die Start- und Landerechte zu erhalten. Das wäre ökologisch und ökonomisch sinnlos.“, so CEO #CarstenSpohr @derspiegel pic.twitter.com/j2uNqJ9HO8 — Lufthansa News (@lufthansaNews) March 6, 2020

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