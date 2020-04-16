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Луцькі медики підірвали мережу запальним антикоронавірусним танцем: відео

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Медики виконали танець у Луцьку / Скриншот з відео

Медичні працівники Луцького центру первинної медичної допомоги вразили мережу антикоронавірусним танцем. Вони виконали його прямо на роботі.

Медики пообіцяли затанцювати ще раз, коли закінчиться пандемія.

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Працівники медичного центру танцювали одягнуті у захисні костюми. Також мали рукавиці та медичні маски. Вони танцюють у різних приміщеннях центру. Вони зазначили, що з огляду на карантинні заходи кількість медиків в кадрі обмежена.

Після завершення карантину, пов'язаного з COVID-19, очікується повнометражний кліп за участю 19-DIVOC,
– написали на фейсбук-сторінці центру.

Звернуть увагу! У Луцьку медики, які проводили розтин померлого гінеколога Ореста Тимчака, заразилися на COVID-19. Персоналу провели тестування одразу після процедури. Від початку спалаху на Волині смертоносну недугу діагностували у 12 медпрацівників.

коронавірус маска
Як правильно носити маску / Інфографіка 24 каналу

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Здоров'я Лікарня Новини Луцька Медицина
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