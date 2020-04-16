Луцькі медики підірвали мережу запальним антикоронавірусним танцем: відео
Медичні працівники Луцького центру первинної медичної допомоги вразили мережу антикоронавірусним танцем. Вони виконали його прямо на роботі.
Медики пообіцяли затанцювати ще раз, коли закінчиться пандемія.
Читайте також На Волині 7 медиків захворіли на коронавірус
Працівники медичного центру танцювали одягнуті у захисні костюми. Також мали рукавиці та медичні маски. Вони танцюють у різних приміщеннях центру. Вони зазначили, що з огляду на карантинні заходи кількість медиків в кадрі обмежена.
Після завершення карантину, пов'язаного з COVID-19, очікується повнометражний кліп за участю 19-DIVOC,
– написали на фейсбук-сторінці центру.
Звернуть увагу! У Луцьку медики, які проводили розтин померлого гінеколога Ореста Тимчака, заразилися на COVID-19. Персоналу провели тестування одразу після процедури. Від початку спалаху на Волині смертоносну недугу діагностували у 12 медпрацівників.
Читайте також
-
Коронавірус створили в Уханській лабораторії, – ЗМІсьогодні , 09:37
-
Приблизно 70 тисяч іспанських медсестер можуть бути хворими на COVID-19: шокуюче дослідженнясьогодні , 08:32
-
Хто швидше засинає після сексу: дослідження15 квітня , 23:20
-
Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗС15 квітня , 22:35
-
COVID-19: вагітні жінки не належать до групи ризикусьогодні , 09:59