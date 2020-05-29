На Львівщині не дозволили послабити карантин: деталі

Львівська обласна державна адміністрація вирішила не послаблювати карантинні обмеження внаслідок складної санітарно-епідеміологічної ситуації в області. Кількість нових випадків захворювання все ще висока.

Таке рішення прийняли на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, йдеться на сайті Львівської ОДА.

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Чому вирішили продовжити карантин

Показників інцидентності в регіоні наразі близько 14,5, а той час як згідно з постановою уряду, повинно бути 12.

Показники захворюваності і летальності цього тижня побили усі рекорди на Львівщині. Від початку тижня померло 12 людей, понад 300 людей інфікувались,

– зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Станом на 29 травня у Львівській області позитивний ПЛР-тест на COVID-19 отримали 1563 людей, за останню добу виявили 50 нових хворих.

Втім, ще минулої доби на Львівщині зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування – аж 70.

До того ж, в ОДА відзначили, що кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування зростає.

Завантаженість лікарень досить висока

Відтак, завантаженість ліжок у закладах, які перепрофілювали на боротьбу з коронавірусом – 21%.

Середнє число тестувань впродовж останнього тижня – 86 на 100 тисяч населення. Відсоток інцидентності по Львові 21,6, а наповненість ліжко-місць у Львові – 40%.

Про скасування карантину чи його послаблення говорити рано. Динаміка погіршується. Все більше людей, потрапляють до медзакладів із важкими формами. У Львові захворюваність надзвичайно висока,

– розповів керівник Лабораторного центру Роман Павлів

Головне: Комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 1 червня.

Що відомо про карантин у Львові

З 22 травня в Україні стартував другий етап пом'якшення карантину. У Львові спершу відтермінували послаблення до 29 травня, а сьогодні до 1 червня.

Тобто, наразі відновити роботу не дозволили: дитячим садочкам. міжміському транспорту, басейнам та спортивним/фітнес залам.



Послаблення карантину в Україні з 22 травня / Інфографіка 24 каналу