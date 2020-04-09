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Львівська мерія спростувала, що в області від коронавірусу в одну ніч померло подружжя

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На львівщині від коронавірусу померло подружжя – фейк / unsplash.com

Низка ЗМІ повідомили, що у Жовківському районі Львівської області від коронавірусу в одну ніч померло подружжя. Натомість у мерії спростували цю інформацію.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради

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Чоловік і жінка, які померли від коронавірусу, не мали між собою родинних зв'язків.

Керівниця Слічна зазначила, що чоловік був мешканцем Львова, а жінка мешкала у Жовківському районі.

На брифінгу було озвучено, що у загиблого чоловіка є дружина, у якої підтверджено коронавірус. Вона перебуває на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні,
– наголосила Галина Слічна, керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові.

Станом 9 квітня, у Львівській області коронавірус виявили у 61 людини, 3 з яких померли. 

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Новини Львова Фейки про коронавірус Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Жертви
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