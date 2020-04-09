Львівська мерія спростувала, що в області від коронавірусу в одну ніч померло подружжя
Низка ЗМІ повідомили, що у Жовківському районі Львівської області від коронавірусу в одну ніч померло подружжя. Натомість у мерії спростували цю інформацію.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
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Чоловік і жінка, які померли від коронавірусу, не мали між собою родинних зв'язків.
Керівниця Слічна зазначила, що чоловік був мешканцем Львова, а жінка мешкала у Жовківському районі.
На брифінгу було озвучено, що у загиблого чоловіка є дружина, у якої підтверджено коронавірус. Вона перебуває на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні,
– наголосила Галина Слічна, керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові.
Станом 9 квітня, у Львівській області коронавірус виявили у 61 людини, 3 з яких померли.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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