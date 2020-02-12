Львівську лікарню швидкої допомоги очолив Олег Самчук: що про нього відомо

Новим керівником міської лікарні швидкої допомоги став 34-річний головний лікар Ковельської районної лікарні, яка відома в Україні тим, що вперше за останні 15 років провела успішні пересадки серця.

На попередній посаді Олег Самчук пропрацював майже 5 років, пише ZAXID.NET.

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Новопризначений очільник лікарні збирається впроваджувати чимало нововведень. Зокрема йдеться про відкриття нових відділень: діалізу, кардіохірургії, трансплантації.

Це важке для мене рішення було про переїзд у Львів. Але я дослухався до Андрія Івановича і справді, у Ковелі можна допомогти одній кількості людей, а у Львові зовсім іншій кількості людей. А основне моє бажання — дати допомогу значно більшій кількості людей, ніж я мав змогу досі,

— розповів головний лікар комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

Олег Самчук закінчив Львівський медуніверситет. Працював урологом та завідувачем урологічного відділення, згодом став головним лікарем Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання, а з липня 2018 – головним лікарем Ковельської центральної районної лікарні.

Міський голова Львова зазначив, що запропонував посаду Олегові Самчуку, оскільки був вражений тим, як виглядає Ковельська лікарня, і якістю послуг, які там надають.



Олег Самчук новий очільник львівської лікарні швидкої допомоги/Фото:ЛМР

Я буду сюди регулярно приїжджати і мені буде важливо почути думку львів'ян, як буде мінятися ситуація. Тут буде краще фінансування для лікарні, буде наведений порядок біля самої лікарні, зараз робимо великий проект громадського простору, але найважливіше — має бути якісний менеджмент самої лікарні, якісне управління, бо тут працюють дуже сильні лікарі,

— додав Андрій Садовий, міський голова Львова.