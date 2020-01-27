Львів'янина, який повернувся з Китаю, госпіталізували з підозрою на коронавірус
У Львові госпіталізували хлопця з підозрою на коронавірус. Львів'янин, який навчається в китайському університеті, сьогодні зранку повернувся в Україну.
Про це журналістам телеканалу НТА повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.
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У хлопця – кашель, нежить та температура. Наразі усі матеріали медики відсилають на аналіз закордон.
Також встановлюють осіб, які могли з ним контактувати у дорозі, аби перевірити стан їх здоров'я. Зараз хлопець перебуває у спеціальному боксі в інфекційній лікарні Львова.
Попередньо в Україні розслідували три випадки підозри на новий вид смертельного коронавірусу з Китаю, двоє з яких не були підтверджені. Стосовно третьої людини епідемічне розслідування триває.
Також 27 січня в Києві підтвердили випадок зараження коронавірусом. Проте коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019-nCoV.
Загалом в Україні зафіксовано чотири підозри на коронавірус нового типу/Фото:Unsplash
Головне про коронавірус
- Станом на 27 січня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 81 людей, кількість інфікованих стрімко зростає. Всього кількість інфікованих по всьому світу – понад 2 тис. осіб.
- У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.
- Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.
- У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 млрд осіб.
- Коронавірус, який спалахнув у Китаї, вийшов за межі країни. Хвороба добралась до Таїланду, Японії, Гонконгу, Південної Кореї, Саудівської Аравії, Сінгапуру, В'єтнаму, Франції, Малайзії, Австралії та США.
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