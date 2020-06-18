Кількість медичних працівників, які інфікувалися коронавірусом в Україні, з кожним днем зростає. Однак є і позитивні новини: чимало з медиків змогли подолати захворювання.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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За словами керівника управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб, всього у Львові захворіли на коронавірус 258 працівників медичних закладів.

Це лікарі, медичні сестри, лаборанти і адміністративні працівники. З них 26 перебувають на стаціонарному лікуванні, 101 — на самоізоляції, 130 вже одужали та, на жаль, 1 молодша медична сестра померла,

– сказав Зуб.

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 609 медичних працівників, з яких уже одужали 281 та, на жаль, 5 – померли.