У Львові одужали 130 медиків: статистика
Кількість медичних працівників, які інфікувалися коронавірусом в Україні, з кожним днем зростає. Однак є і позитивні новини: чимало з медиків змогли подолати захворювання.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Читайте також Без карантину до кінця року через COVID-19 померло б 145 тисяч українців, – Ляшко
За словами керівника управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб, всього у Львові захворіли на коронавірус 258 працівників медичних закладів.
Це лікарі, медичні сестри, лаборанти і адміністративні працівники. З них 26 перебувають на стаціонарному лікуванні, 101 — на самоізоляції, 130 вже одужали та, на жаль, 1 молодша медична сестра померла,
– сказав Зуб.