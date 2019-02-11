Лялька вуду з обличчям начальника допоможе підтримувати продуктивність на роботі

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Лялька вуду
Лялька вуду / pixabay.com

У кожному офісі повинна бути лялька вуду, що зображає начальника. Тикання голками в тканинного боса, допомагає співробітникам знімати стрес і краще працювати.

Додати чаклунства в корпоративну етику запропонували канадські і американські дослідники.

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В експерименті брали участь 229 осіб. Вони знущалися над віртуальною лялькою в спеціальному додатку, де можна створити аватар начальника: встромляли в іграшку шпильки, підпалювали, смикали плоскогубцями.

робота
Співробітники працюють краще, якщо можуть зігнати злість 

Після гри у випробовуваних покращився настрій, а ще вони стали ліпше справлятися з вправами на слова.

Люди зганяють злість на іграшці – і, як не дивно, почуття образи і несправедливості притупляється. Це може бути не лялька вуду, а дартс – годиться будь-який символічний жест відплати, відзначає співавтор дослідження Лінді Лаянг.

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Теги: Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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