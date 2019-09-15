Лямблії: чому виникають, симптоми та лікування

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Лямблії – симптоми у дорослих, як правильно лікувати лямблії
Лікування лямблій / pixabay.com

Лямблії – не глисти, а найпростіші одноклітинні паразити. За формою схожі на грушку, але їх все одно не видно без мікроскопа.

Шляхи зараження лямбліями

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Вони можуть потрапити в організм через воду, їжу і домашніх тварин (кішки, собаки, миші). Лямблії живуть у кишківнику, покривають його зсередини тонким шаром і поїдають його клітини. Порушуються скорочення кишківник, його моторика, руйнується перетравлення, не всмоктуються жири та вуглеводи.

Симптоми лямбліозу

Симптоми можуть бути пов'язані з переварюванням і кишківником – метеоризм, здуття, рідкий стілець і інтоксикація. Люди з запорами можуть забути про лямблії. Від них може боліти живіт майже в будь-якому місці, але буває, що лямблії є, а симптомів немає.

Лямблії можуть не давати жодних симптомів
Лямблії можуть не давати жодних симптомів

Перевірити лямблій можна за аналізом крові або калу. Лабораторії визначають антитіла в крові, антигени в калі і самих лямблій або їх цисти в калі. Якщо знайшли, то треба вилікувати.

Лікування лямблій

Тривалість терапії становить від 1 до 5-7 днів в залежності від обраного протипаразитарного препарату.

Терапія показана при підтвердженому лямбліозі з клінічними проявами. При безсимптомному носійстві показання для лікування повинні бути ретельно зважені в кожному конкретному випадку. В ендемічних регіонах сенсу в цьому немає, тому що висока ймовірність реінфекції.

Якщо дитина відстає за зростом й розвитком та виявлено лямблії, то лікування може надати позитивний ефект. Також лікування безсимптомного лямбліозу може бути виправдане для профілактики внутрішньосімейного інфікування.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Інфекція Профілактика захворювань Гігієна
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