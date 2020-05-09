Ляшко розповів, чому в Україні насправді закривали парки

З 11 травня в Україні дозволять гуляти парками та скверами. Досі через карантин на це діяла заборона. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що до закриття парків вдалися не для епідеміологічного, а для психологічного ефекту.

Коли парки закриті, у людей немає відчуття безпеки, розповів Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Ми закривали свого часу парки, робили обприскування доріг, це було питання впливу не на епідеміологічний процес, а на психологічний,

– зазначив Ляшко.

За його словами, саме відчуття тривоги допомогло українцям зрозуміти, що краще залишатися вдома. Головний санітарний лікар розповів, що методику психологічного впливу перейняли в інших країн.

Зокрема, аналізували заходи, до яких вдавалися в Китаї, Італії, спілкувалися з послами інших держав. Ляшко зазначив, що після цього зрозуміли, що люди не бачать коронавірус, це невидима інфекція. Тому потрібно було створити певний психологічний ефект, аби люди дотримувалися карантину.

Ляшко додав, що у випадку з громадським транспортом найбільша проблема була не в можливості зараження у ньому. Ризик полягав у тому, що люди будуть їздити в інші місця без вагомої необхідності. А це збільшуватиме кількість контактів та ризик підхопити коронавірус.

Важливо! Станом на 9 травня в Україні зафіксували 14 тисяч 710 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 376 людей, одужали – 2 тисячі 909.

Карантин в Україні: основне

Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до 22 травня .

. Однак вже з 11 травня почнуть діяти деякі послаблення .

. Загалом уряд розробив п’ять етапів виходу з карантину. Точні їхні дати наразі невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації.



Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

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