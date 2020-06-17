Ляшко закликав бізнес змінити графік роботи: як це допоможе
Суб’єктам господарювання запропонували змінити графік роботи підприємств, державних установ та закладів для зменшення навантаження на міський і міжміський транспорт у години пік
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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За його словами, у суботу провели позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб не допустити стрибка захворюваності.
У підсумку засідання дали доручення органам місцевого самоврядування разом з Мінінфраструктури збільшити кількість транспортних засобів на міських, приміських, міжміських та інших маршрутах загального користування.
А суб’єктам господарювання запропонували змінити графік роботи підприємств, державних установ та закладів для зменшення навантаження на транспорт, що дозволить зменшити скупчення людей в транспорті.
Звертаюсь до бізнесу, не нехтуйте тимчасовими рекомендаціями, від цього залежить здоров’я українців та керованість епідемічної ситуації в країні,
– сказав Ляшко.