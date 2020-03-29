Ляшко назвав єдину область, у якій немає випадків коронавірусу

Кількість клінічно підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні зросла до 418. Станом на 29 березня в кожній області України зареєстрували хоча б один випадок інфікування, окрім Миколаївської. Раніше зафіксований там випадок згодом перенесли до Києва.

Про те, що коронавірус охопив майже всю територію України, заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Важливо Коронавірус в Україні: заразилися 418 людей

У нас з'явилися перші випадки в Кіровоградській області. Тому фактично немає жодної області, в якій не було зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби,

– сказав Ляшко.

Він нагадав також, що напередодні інформували про зареєстрований випадок недуги у Миколаївській області. Однак його після верифікації перенесли до міста Києва.

"Тому в Миколаївській області можемо говорити станом на 29 березня про відсутність випадків", – підсумував головний санлікар.

За його словами, найбільше випадків протягом 28 березня зареєстрували в Черкаській області – 43. Загалом від початку епідемії найбільше заражень коронавірусом підтвердили у Києві – 82 випадки, а також Тернопільській області – 57 випадків.

Ляшко нагадав, що збільшилася до 9 і кількість летальних випадків. Померла жінка у Рівненській області. Тих, хто одужав, залишається 5.

Як виглядає вікова структура хворих:

найбільше захворіло людей віком від 31 до 40 років – 22%;

люди віком від 31 до 60 років – 65% від усіх інфікованих;

серед дітей до 10 років – 5,4% випадків.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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