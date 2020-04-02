24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Ляшко пояснив, чому у деяких лікарнях беруть гроші за лікування коронавірусу

-
Лікування коронавірусу в Україні / Unsplash

Згідно з українським законодавством, комунальні та державні лікарні повинні безкоштовно лікувати пацієнтів з інфекційними хворобами. Заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко пояснив випадки, де хворі на коронавірус віддавали від 20 тисяч за своє лікування.

В ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" Віктор Ляшко пояснив, чому деякі пацієнти платили за своє лікування.

До теми У МОЗ розповіли, як лікуватимуть українців з COVID-19: препарати вже в Україні

Ми розуміємо стан, який сьогодні є в системі охорони здоров'я. Є заклади, в яких є проблеми з наявністю лікарських засобів,
– повідомив Олег Ляшко. 

Аби таких проблем більше не виникало, у МОЗ запустили електронний збір препаратів, які є у лікарнях, що розраховані для лікування хворих на коронавірус. 

Також у НСЗУ передбачили соціальний тариф, який сплачуватимуть медичним закладам, в яких надають допомогу хворим на коронавірус.

Окрім того, згідно з новим етапом медичної реформи, який розпочався 1 квітня, інфекційним лікарням платитимуть не за кожне ліжко-місце, а з резервом. Це для того, аби в лікарнях завжди вистачало лікарських засобів на випадок надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що попри заяви МОЗ про безкоштовне лікування, хворі на коронавірус українці повідомляли, що їм довелося платити за своє лікування. Наприклад, чоловік з Одеси заявив, що за 2 дні "безкоштовного" лікування витратив 25 тисяч гривень. 

Станом на 2 квітня в Україні зафіксували 897 випадків зараження COVID-19 та 22 летальних випадки. Натомість одужало вже 19 людей.

коронавірус
Прості правила, які можуть врятувати життя / Картинка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Віктор Ляшко Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 21:16 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад мільйон людей: карта онлайн
Лікування 508555
сьогодні , 15:20 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
Ґаджети 17724
сьогодні , 13:14 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
Медицина 207589
сьогодні , 13:39 Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
Здорове життя 37155
сьогодні , 22:39 Новини про коронавірус 2 квітня: у світі мільйон інфікованих, у Дніпрі вирили 600 могил
Новини України 13792
сьогодні , 17:13 Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020
Новини України 22692
сьогодні , 14:19 Коронавірус в Іспанії: зафіксовоно понад 10 тисяч смертей
Здорове життя 62377
сьогодні , 19:17 24 канал транслюватиме літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві
Новини України 13223
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук