Ляшко пояснив, чому у деяких лікарнях беруть гроші за лікування коронавірусу

Згідно з українським законодавством, комунальні та державні лікарні повинні безкоштовно лікувати пацієнтів з інфекційними хворобами. Заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко пояснив випадки, де хворі на коронавірус віддавали від 20 тисяч за своє лікування.

В ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" Віктор Ляшко пояснив, чому деякі пацієнти платили за своє лікування.

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Ми розуміємо стан, який сьогодні є в системі охорони здоров'я. Є заклади, в яких є проблеми з наявністю лікарських засобів,

– повідомив Олег Ляшко.

Аби таких проблем більше не виникало, у МОЗ запустили електронний збір препаратів, які є у лікарнях, що розраховані для лікування хворих на коронавірус.

Також у НСЗУ передбачили соціальний тариф, який сплачуватимуть медичним закладам, в яких надають допомогу хворим на коронавірус.

Окрім того, згідно з новим етапом медичної реформи, який розпочався 1 квітня, інфекційним лікарням платитимуть не за кожне ліжко-місце, а з резервом. Це для того, аби в лікарнях завжди вистачало лікарських засобів на випадок надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що попри заяви МОЗ про безкоштовне лікування, хворі на коронавірус українці повідомляли, що їм довелося платити за своє лікування. Наприклад, чоловік з Одеси заявив, що за 2 дні "безкоштовного" лікування витратив 25 тисяч гривень.

Станом на 2 квітня в Україні зафіксували 897 випадків зараження COVID-19 та 22 летальних випадки. Натомість одужало вже 19 людей.



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