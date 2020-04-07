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Ляшко пояснив слова про "Україні не потрібно багато тестувань"

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В Україні можуть проводити 30 тисяч тестів на коронавірус на добу, – Ляшко / texastribune.org

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко пояснив власні слова про те, що буцімто Україні не потрібно багато тестувань на коронавірус. Він підкреслив, що Україна може проводити 30 тисяч тестувань на добу, але наразі ми робимо лише 1,5 тисячі тестів за день.

Наразі ми починаємо дивитися, чи завантажені вірусологічні лабораторії – вони не завантажені на 100%. Про це головний санітарний лікар розповів під час свого брифінгу.

До слова У МОЗ працюють над збільшенням кількості тестувань, – Ляшко

Я хочу прокоментувати інформацію, яка шириться у ЗМІ, буцімто Ляшко вчора сказав, що нам не потрібно багато тестувань. Ляшко такого не говорив і може повторити ще раз,
– наголосив заступник голови МОЗ.

Він пояснив, що мав на увазі, що наразі можливості тестування в українських лабораторіях відчутно перевищують кількість тестів, які щоденно проводяться. Через це лабораторії не надто завантажені.

"Тому ми переглядаємо і дивимося алгоритми доставки зразків. Я не хочу нікого звинувачувати – питання у тому, що ми передивляємося, де може бути збій забору зразків для доставки на дослідження", – пояснив Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я не закликає нікого проводити бездумне тестування, а лише каже працювати за чітко встановленими алгоритмами.

Наразі алгоритм такий – якщо є симптоми з підозрою на коронавірус, ви телефонуєте до свого сімейного лікаря. Той ухвалює рішення про лікування і або виїжджає сам, або направляє бригаду для забору зразків на дослідження. Якщо немає сімейного лікаря, телефонуйте на 103,
– розповів головний санлікар країни.

тести на коронавірус
Експрес- і ПЛР-тести на коронавірус – у чому різниця / інфографіка 24 каналу

Автор: Василь Денисюк
Теги: Здоров'я Віктор Ляшко Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Лікування
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