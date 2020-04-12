Ляшко прокоментував заборону відвідувати парки

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прокоментував доцільність заборони відвідувати парки під час карантину в Україні.

Про це Ляшко розповів в інтерв'ю виданню LB.ua.

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Заступник міністра охорони здоров'я зізнався, що раніше він критикував Китай, коли вони поливали дезинфікуючим розчином проїжджу частину, Італію тощо. Однак, коли коронавірус почав розповсюджуватися в Україні, Ляшко сказав, що "зрозумів, для чого це робили Китай і Італія".

"Ніколи в житті українець не зрозуміє, що є карантин, якщо можна спокійно вийти і піти погуляти в парку, спілкуватись з родичами, друзями, пити каву і тому подібне. Багато заходів, які вживаються, можливо, не мають під собою епідеміологічного підгрунтя, але вони впливають на соціальний розрив. Такі комплексні заходи придумані не нами. Ми вивчали механізми, читали наукові статті, і бачили, що в інших країнах це мало вплив", – заявив Ляшко.

Головний санітарний лікар додав, що розуміє, наскільки корисне фізичне навантаження і прогулянки на свіжому повітрі для здоров'я людини.

Водночас я розумію, які негативні наслідки є для людей похилого віку від коронавірусної хвороби. На жаль, я бачив людей з цими пневмоніями, бачив людей на ШВЛ. Краще посидіти два тижні вдома,

– зазначив він.

Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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