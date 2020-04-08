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Ляшко розповів про особливості поховання померлих від коронавірусу

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Ляшко про особливості поховання померлих від коронавірусу / glavcom.ua

Головне при похованні померлого від коронавірусу не контактувати з його тілом. Адже існує ризик зараження. Тому при контакті необхідно бути у засобах захисту. Рідні померлої людини можуть самі обирати спосіб поховання. Обов’язкових вимог щодо кремації немає.

Про особливості поховання людей, які померли від коронавірусної інфекції, розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Головна ціль – уникнути контакту з тілом померлого. Адже через біологічні рідини, які виділяються з його тіла, можуть передаватися збудники коронавірусу,
– зазначив Ляшко.

Тому при похованні усі контактні особи повинні бути у засобах захисту. 

Вимог до ритуальних обрядів щодо способу поховання немає. Тобто рідні обирають, чи робити кремацію чи традиційне поховання. 

Ляшко наголосив, що усі заходи безпеки детально описані у розпорядженні керівника з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації щодо коронавірусу та постанові головного санітарного лікаря.

До слова, карантин в Україні продовжили до 24 квітня, а з 6 квітня ввели посилені заходи безпеки.

Нові карантинні обмеження
Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Новини Здоров'я Медицина Здоров'я
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