Ляшко розповів, скільки часу проводять ПЛР-тест на коронавірус

Одразу після проведення ПЛР-тестування зразки матеріалу відправляють у вірусологічну лабораторію. Результати перевірки на коронавірус готові або у той же день, або вранці наступного.

Процедуру проведення ПЛР-тесту на коронавірусну інфекцію пояснив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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За його словами, зразки відбирають після госпіталізації і доставляють у вірусологічну лабораторію. Там, дотримуючись процедури проведення тестів полімеразної ланцюгової реакції, матеріали досліджують.

Це відбувається впродовж дня, максимум двох,

– пояснив Ляшко.

Як приклад він навів випадок у Миколаєві 9 квітня. Там госпіталізували пацієнта з підозрою на коронавірус. Йому одразу провели ПЛР-тест та передали у лабораторію.

Коронавірус в Україні: основне

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. Померли 69 людей, одужали – 61. 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня .

щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження . 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні .

. З 6 квітня карантинні заходи по всій Україні посилили.



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