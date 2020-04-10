Ляшко розповів, скільки часу проводять ПЛР-тест на коронавірус
Одразу після проведення ПЛР-тестування зразки матеріалу відправляють у вірусологічну лабораторію. Результати перевірки на коронавірус готові або у той же день, або вранці наступного.
Процедуру проведення ПЛР-тесту на коронавірусну інфекцію пояснив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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За його словами, зразки відбирають після госпіталізації і доставляють у вірусологічну лабораторію. Там, дотримуючись процедури проведення тестів полімеразної ланцюгової реакції, матеріали досліджують.
Це відбувається впродовж дня, максимум двох,
– пояснив Ляшко.
Як приклад він навів випадок у Миколаєві 9 квітня. Там госпіталізували пацієнта з підозрою на коронавірус. Йому одразу провели ПЛР-тест та передали у лабораторію.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 10 квітня в Україні зафіксували 2 тисячі 203 випадки зараження коронавірусом. Померли 69 людей, одужали – 61.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- З 6 квітня карантинні заходи по всій Україні посилили.
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