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Ляшко розповів, як житимуть українці після зняття карантинних обмежень

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Як житиме Україна після карантину
Як житиме Україна після карантину / Unsplash

Головний санітарний лікар країни та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що життя українців навіть після зняття карантину не буде таким, як раніше. Принаймні до того моменту, поки пандемію COVID-19 не буде подолано.

Про це головний санлікар Віктор Ляшко розповів у інтерв'ю з журналістами Сьогодні.

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Зокрема Ляшко повідомив, що захисні маски знадобляться українцям ще довго – принаймні до того часу, поки епідемію коронавірусу не буде подолано.

Натомість тоді, коли запустять громадський транспорт та заклади громадського харчування, громадянам все одно доведеться дотримуватись соціальної дистанції.

Носіння маски, миття рук, соціальна дистанція – будуть залишатися з нами надовго. У громадському транспорті, закладах харчування буде соціальна дистанція, миття рук антисептиком. Це 100% буде поки не буде подолано епідемію,
– сказав Ляшко.

Ляшко додав що поки що рано навіть теоретично говорити про те, коли Україна зможе вийти з карантину.

 

Послаблення карантину інфографіка 24 канал

Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Лікування Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко
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