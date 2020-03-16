Ляшко розповів, які види тест-систем для виявлення коронавірусу є в Україні

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів, що в Україні є два види тестів для діагностики коронавірусу: тест-системи та експрес-тести.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода Слова".

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Також він додав, що в Україну має прибути ще 50 тисяч тест-систем. Це не швидкі тести, а тести полімеразної ланцюгової реакції.

За його словами, в кожному наборі цих тест-систем є пакет на 200 досліджень, тобто таким чином їх вистачить на мільйон зразків. Він додав, що саме цей вид діагностики проводиться у лабораторії й займає близько 5 годин.

Також він зазначив, що в Україні є й експрес-тести, які діагностують коронавірус впродовж 15-20 хвилин.

На сьогодні ми забезпечені тест-системами. В достатній кількості, чи не достатній, все залежатиме від динаміки розвитку коронавірусної хвороби на території нашої країни,

– заявив Віктор Ляшко.

Станом на 16 березня, в Україні офіційно підтвердили 7 випадків зараження Covid-19 та один летальний випадок.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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