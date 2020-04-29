Ляшко: Україна уникнула піку COVID-19, однак плато буде значно довшим, ніж у країнах ЄС
Україні вдалося уникнути пікового стрибка у поширенні COVID-19. Через це так зване плато, на якому ми зараз перебуваємо, буде значно розтягнутішим у часі, ніж у деяких країнах ЄС.
Загалом Україна рухається за оптимістичним сценарієм, за якого зростання кількості хворих не перевищує 30%. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL.
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Він підкреслив, що українська система охорони здоров'я здатна впоратися з навантаженням.
Карантин допоміг нам уникнути серйозного пікового стрибка епідемії, ми вже перебуваємо на плато, розтягуючи його в часі, тому воно може бути значно довшим, ніж у країнах ЄС. У них був стрибок, плато і пішло на зниження. У нас не було стрибка, розпочалось плато і воно може бути довготривалим,
– переконаний Ляшко.
Він додав, що один із прогнозів, який розглядали, передбачав 180 тисяч хворих. Однак стрімкого поширення не відбулося. За словами головного лікаря, зараз фіксують зростання кількості нових випадків, які з урахуванням тих, хто одужав і помер, не перевищують 10%.
Ляшко зазначив, що кожного дня в Україні стабільні показники і коливання в рамках 5% приросту.
Це ще не стійка тенденція до зниження. Плато може бути довготривалим, але ми потихеньку відпускатимемо карантинні заходи, щоб запрацювала економіка,
– пояснив Ляшко.
Що відомо про COVID-19 в Україні станом на 29 квітня
- Станом на 29 квітня в Україні підтвердили 9 866 випадків зараження коронавірусом.
- За добу виявили 456 новий випадок інфікування.
- В Україні підтвердили 250 летальних випадків, за останню добу – 11.
- Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зареєстрували у Тернопільській і Чернівецькій областях та у Києві.