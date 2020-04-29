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Ляшко: Україна уникнула піку COVID-19, однак плато буде значно довшим, ніж у країнах ЄС

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Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні / Getty Images

Україні вдалося уникнути пікового стрибка у поширенні COVID-19. Через це так зване плато, на якому ми зараз перебуваємо, буде значно розтягнутішим у часі, ніж у деяких країнах ЄС.

Загалом Україна рухається за оптимістичним сценарієм, за якого зростання кількості хворих не перевищує 30%. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

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Він підкреслив, що українська система охорони здоров'я здатна впоратися з навантаженням.

Карантин допоміг нам уникнути серйозного пікового стрибка епідемії, ми вже перебуваємо на плато, розтягуючи його в часі, тому воно може бути значно довшим, ніж у країнах ЄС. У них був стрибок, плато і пішло на зниження. У нас не було стрибка, розпочалось плато і воно може бути довготривалим,
– переконаний Ляшко.

Він додав, що один із прогнозів, який розглядали, передбачав 180 тисяч хворих. Однак стрімкого поширення не відбулося. За словами головного лікаря, зараз фіксують зростання кількості нових випадків, які з урахуванням тих, хто одужав і помер, не перевищують 10%.

Ляшко зазначив, що кожного дня в Україні стабільні показники і коливання в рамках 5% приросту. 

Це ще не стійка тенденція до зниження. Плато може бути довготривалим, але ми потихеньку відпускатимемо карантинні заходи, щоб запрацювала економіка,
– пояснив Ляшко. 

Що відомо про COVID-19 в Україні станом на 29 квітня

  • Станом на 29 квітня в Україні підтвердили 9 866 випадків зараження коронавірусом.
  • За добу виявили 456 новий випадок інфікування.
  • В Україні підтвердили 250 летальних випадків, за останню добу – 11.
  • Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зареєстрували у Тернопільській і Чернівецькій областях та у Києві.

Важливість карантину
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Новини України Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здорове життя
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