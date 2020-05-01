Ляшко заявив, що карантин в Україні допоміг уникнути італійського сценарію

Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я прагнуло не допустити в Україні італійського сценарію. Адже, коли є велика кількість хворих, то лікарям доводиться сортувати людей та обирати, кому надавати медичну допомогу.

Головний санітарний лікар зазначив, що наразі в Україні є можливість надати медичну допомогу кожному, хто цього потребує. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

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Як заявив Ляшко, людина з коронавірусом має знати, що кожного хворого приймуть і кожному допоможуть.

Так, дехто кричить, що це руйнує нашу економіку. Якби у нас не було карантину, то "швидка" робила б вибір – приїхати до 40-річного чи до 70-річного. Це була б ефективна стратегія? Або ж ми могли б викинути гроші на масове тестування водночас не впроваджуючи жодних карантинних заходів,

– наголосив Ляшко.

Він підкреслив, що, коли епідемія піде на спад в усьому світі, ми подивимось, яка стратегія була ефективнішою – масове тестування чи своєчасний карантин з урахуванням впливу на економіку.

Карантин в Україні: головне

Станом на 1 травня в Україні на коронавірус захворіли 10 тисяч 861 людина . За останню добу підтвердили 455 нових випадків захворювання. Загалом одужали вже 1 тисяча 413 людей. Від COVID-19 в Україні померли 272 людини.

. За останню добу підтвердили 455 нових випадків захворювання. Загалом одужали вже 1 тисяча 413 людей. Від COVID-19 в Україні померли 272 людини. Міністерство охорони здоров’я вважає, що наразі в Україні сприятлива епідемічна ситуація для того, щоб почати скасовувати карантинні обмеження з 11 травня . В уряді уже працюють над поступовим пом'якшенням карантину.

. В уряді уже працюють над поступовим пом'якшенням карантину. З 1 травня в Україні знову запрацювали понад 280 критих продовольчих ринків. У Міністерстві охорони здоров'я розробили певні вимоги. За порушення правил торгові точки або навіть весь ринок закриватимуть на тиждень.

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