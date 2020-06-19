Люди, які заражаються коронавірусом COVID-19, але у яких відсутні симптоми, мають значно нижчий рівень імунітету проти вірусу, ніж ті, хто серйозно перехворів.

Вчені з Китаю порівняли дві групи людей, інфікованих коронавірусом в районі Ваньчжоу міста Чунцин: 37, у яких були симптоми та 37, в яких не було, пише Nature Medicine.

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Вони проаналізували зразки крові з обох груп, взятих через кілька тижнів після одужання, і виявили, що тільки у 62,2% безсимптомної групи були короткочасні антитіла, в порівнянні з 78,4% симптоматичних пацієнтів.

Після восьми тижнів після одужання присутність антитіл знизилося у 81,1% пацієнтів з безсимптомним перебігом у порівнянні з 62,2% пацієнтів з симптомами.

Також у безсимптомних пацієнтів виявили нижчий вміст 18 протизапальних білків, ніж в симптоматичній групі, що свідчить про слабшу імунну відповідь на коронавірус.

Імунітет під питанням

Автори дослідження заявили, що їхні результати поставили під сумнів ідею про те, що кожен, хто мав коронавірус, не захворіє на інфекцію в майбутньому.

Ці дані можуть вказувати на ризики використання "імунних паспортів" Тому ми підтримуємо продовження втручань охорону здоров'я, включаючи соціальне дистанціювання, гігієну, ізоляцію груп високого ризику і широке тестування,

– зазначили науковці.