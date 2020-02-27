Людей в обсервації у Нових Санжарах перевірили на коронавірус: результати тестів

Оперативний штаб у Нових Санжарах 26 лютого отримав результати перших тестів на коронавірус Covid-19. Тестували людей, які перебувають в обсервації у медцентрі Нацгвардії.

Штаб отримав результати 48 тестів, усі вони негативні. Тобто, люди, які перебувають в обсервації у медцентрі "Нові Санжари" – здорові. Про це повідомив офіційний сайт уряду.

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Ми отримали перші результати аналізів: усі 48 проб виявилися негативними. Зараз ми точно знаємо, що ці люди не мають коронавірусу,

– заявив учасник оперативного штабу та радник прем'єра Антон Турупалов.

Другу частину результатів тестування медики повинні отримати вже 27 лютого, а персонал медцентру в Нових Санжарах здаватимуть проби на виявлення коронавірусу 28 лютого.

У штабі наголосили на кількох важливих тезах

Усі регіони України готові оперативно реагувати на випадки інфекційних захворювань на новий коронавірус.

Інкубаційний період коронавірусу та, відповідно, строк обсервації не перевищить 14 днів , якщо тести й далі будуть негативними.

, якщо тести й далі будуть негативними. Потенційних хворих на коронавірус, якщо такі будуть у Нових Санжарах, доправлятимуть у Полтавську обласну лікарню.

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20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців.

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Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.

Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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