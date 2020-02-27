24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Людей в обсервації у Нових Санжарах перевірили на коронавірус: результати тестів

-
Чи знайшли в Нових Санжарах коронавірус / uazmi.media

Оперативний штаб у Нових Санжарах 26 лютого отримав результати перших тестів на коронавірус Covid-19. Тестували людей, які перебувають в обсервації у медцентрі Нацгвардії.

Штаб отримав результати 48 тестів, усі вони негативні. Тобто, люди, які перебувають в обсервації у медцентрі "Нові Санжари" – здорові. Про це повідомив офіційний сайт уряду

Читайте також: Протести у Нових Санжарах: каміння в автобуси кидали агресивні жінки – відео

Ми отримали перші результати аналізів: усі 48 проб виявилися негативними. Зараз ми точно знаємо, що ці люди не мають коронавірусу,
– заявив учасник оперативного штабу та радник прем'єра Антон Турупалов. 

Другу частину результатів тестування медики повинні отримати вже 27 лютого, а персонал медцентру в Нових Санжарах здаватимуть проби на виявлення коронавірусу 28 лютого.

У штабі наголосили на кількох важливих тезах

  • Усі регіони України готові оперативно реагувати на випадки інфекційних захворювань на новий коронавірус.
  • Інкубаційний період коронавірусу та, відповідно, строк обсервації не перевищить 14 днів, якщо тести й далі будуть негативними. 
  • Потенційних хворих на коронавірус, якщо такі будуть у Нових Санжарах, доправлятимуть у Полтавську обласну лікарню. 

Повернення українців з Уханя: головне

  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців.
  • Повертали до України лише здорових людей – без ознак респіраторних захворювань. 
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.

Коронавірус
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

До теми: Діти передають малюнки: як минули перші дні в обсервації у Нових Санжарах

Стартував перепродаж квитків на Євро-2020: ціна та де купити
26 лютого
Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини Полтави Нові Санжари Коронавірус Covid-19 Здоров'я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
20 лютого 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук