Попит на цукор у світі впав уперше за 40 років. Перспективи його відновлення нині неможливі через економічну кризу.

Про це йдеться в підрахунках лондонської аналітичної компанії Czarnikow Group, повідомляє Bloomberg.

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За 2019-20 фінансовий рік споживання цукру у світі скоротиться на 1,2%. Востаннє воно сягало від’ємної позначки в 1979 – тоді падіння склало 1,4%.

Також у квітні, коли був розпал пандемії ціна на цукор сягла 12-річного мінімуму – менш ніж 10 центів за фунт.



Ціни на цукор рекордно впали / Фото unsplash

Експерти вважать, що таке падіння сталося через самоізоляцію людей. ​Вони споживають більше цукрів, коли перебувають за межами дому.

Підтверджують прогнози Czarnikow Group і дані по окремих компаніях-виробниках солодощів, зазначає Bloomberg. Так, Coca-Cola і Nestle повідомляли про падіння виробництва й продажів.