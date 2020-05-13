Люди, які працюють на низькооплачуваних роботах, мають більше ризиків померти від COVID-19

Чоловіки, які працюють на менш кваліфікованих роботах, такі як прибиральники, охоронці та водії, ризикують померти від коронавірусу в чотири рази більше, ніж бухгалтери та юристи.

Про це пише видання Daily Mail. Аналіз проводився на прикладі жителів Великої Британії. Чоловіки, які працюють на низькооплачуваних робочих місцях, значно частіше помирають від COVID-19, ніж будь-хто інший у віці від 20 до 64 років.

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Ті, хто працюють охоронцями, мають один із найвищих показників смертності разом із працівниками соціальних служб, водіями та кухарями,

– йдеться у джерелі.

Видання наголошує, що люди, які працюють на високооплачуваних роботах, такі як бухгалтери, адвокати, інженери та викладачі, мають менше ризиків померти від коронавірусної інфекції.

Причини цього не зрозумілі, наголосили у Daily Mail. Однак люди, які працюють на більш оплачуваних роботах, найімовірніше, могли працювати з дому під час карантинних обмежень, зменшивши контакт з іншими особами і не користуватися громадським транспортом, що зменшує ризики інфікування коронавірусом.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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