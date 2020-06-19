В південній Азії люди на 20% частіше вмирають від COVID-19 в лікарнях, ніж загалом у світі. Точна причина цієї зв'язку поки не встановлена.

Імовірність уродженця Південної Азії померти від коронавірусу при госпіталізації в британський лікувальний заклад на 20% вище, ніж у корінних англійців, пише Daily Mail.

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Дослідження показує вразливість пацієнтів за расовою ознакою, а його автори закликають змінити політику влади для того, щоб захистити певні групи населення до створення вакцини. Точні причини залежності між расою і високою смертністю не знайдені.

Але автори дослідження відносять зв'язок не до генетики. Вони вважають, що азійські емігранти в Великобританії проживають в менш благополучних районах і при гірших життєвих умовах.

Люди з Підаенної Азії частіше хворіюють на діабет

Результати дослідження будуть опубліковані авторитетним науковим журналом Lancet. Воно проводилося на території Великобританії у 27 медичних установах.

У чому може бути зв'язок

Автори дослідження підкреслюють, що аналогічної залежності немає у темношкірого населення країни. Так, серед білих пацієнтів смертність становить, приблизно, 290 випадків на кожну тисячу госпіталізованих хворих з COVID-19, а серед уродженців Південної Азії – 350 смертей на кожну тисячу.

При цьому південноазіатські пацієнти відрізняються від білих за цілою низкою параметрів. Вони на 12 років молодші, в середньому, у них рідше зустрічається старече недоумство, ожиріння або хвороби легенів, але вищий рівень діабету.

Відомо, що діабет збільшує ризик розвитку інфекції, а його жертви входять в основну групу ризику. 40% південноазіатських пацієнтів в лікарнях з COVID-19 мають діабет першого або другого типу, а серед білих хворих таких 25%.