Люди із серцево-судинними захворюваннями мають ризик тяжкого перебігу коронавірусу, – ВООЗ

Люди із серцево-судинними захворюваннями мають високий ризик розвитку тяжких симптомів Covid-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України з посиланням на ВООЗ.

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Дослідження понад 55 тисяч лабораторно підтверджених випадків у Китаї демонструють, що показник смертності серед пацієнтів з Covid-19 значно вищий серед хворих із серцево-судинними захворюваннями, діабетом, гіпертонією, хронічними респіраторними захворюваннями або раком, ніж у тих, хто не мав хронічних захворювань раніше.

За інформацією ВООЗ, люди із серцево-судинними та респіраторними захворюваннями (спричиненими, зокрема, курінням) мають високий ризик розвитку тяжких симптомів Covid-19,

– йдеться у джерелі.

Також у повідомленні зазначається, що куріння є фактором ризику для будь-якої інфекції нижніх дихальних шляхів, а вірус, який спричинює коронавірус, уражує насамперед дихальну систему і часто спричиняє легке та тяжке ураження дихальних шляхів. Відтак, у ВООЗ вважають, що пацієнти-курці є сприйнятливими до тяжких симптомів.



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