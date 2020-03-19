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Люди із серцево-судинними захворюваннями мають ризик тяжкого перебігу коронавірусу, – ВООЗ

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Люди із серцево-судинними захворюваннями мають ризик тяжкого перебігу коронавірусу, – ВООЗ / Unsplash

Люди із серцево-судинними захворюваннями мають високий ризик розвитку тяжких симптомів Covid-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України з посиланням на ВООЗ.

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Дослідження понад 55 тисяч лабораторно підтверджених випадків у Китаї демонструють, що показник смертності серед пацієнтів з Covid-19 значно вищий серед хворих із серцево-судинними захворюваннями, діабетом, гіпертонією, хронічними респіраторними захворюваннями або раком, ніж у тих, хто не мав хронічних захворювань раніше.

За інформацією ВООЗ, люди із серцево-судинними та респіраторними захворюваннями (спричиненими, зокрема, курінням) мають високий ризик розвитку тяжких симптомів Covid-19,
 йдеться у джерелі.

Також у повідомленні зазначається, що куріння є фактором ризику для будь-якої інфекції нижніх дихальних шляхів, а вірус, який спричинює коронавірус, уражує насамперед дихальну систему і часто спричиняє легке та тяжке ураження дихальних шляхів. Відтак, у ВООЗ вважають, що пацієнти-курці є сприйнятливими до тяжких симптомів.

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Як відрізнити коронавірус від грипу та застуди / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я ВООЗ Здоров'я Здорове життя
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