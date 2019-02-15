Люди можуть заражати тривожністю домашніх улюбленців

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Люди можуть заражати тривожністю домашніх тварин
Люди можуть заражати тривожністю домашніх тварин / unsplash.com

Стрес і тривожність людей може передаватися їхнім домашнім вихованцям – котам.

Це виявили дослідники з англійської Університету Ноттінгем Трент, пише PhyPost.

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Вчені опитали понад 3 тисяч власників котів у Великобританії. У анкеті потрібно було заповнити дані про самопочуття свої людини, так і кота чи кішки.

За словами експертів, характер і настрій людини впливають на взаємодію з вихованцем, і це відбивається на психіці тварини.

via GIPHY

Так, люди, які схильні до невротизму, частіше повідомляли про те, що їх коти хворіють, стають агресивними або відчувають страх. Вони також помітили, що у них є або надлишкова або недостатня вага.

А от врівноважені господарі зазначали, що у їх домашні улюбленці мали нормальну вагу. Зокрема, тварини не проявляли агресію чи були схильні до тривожної поведінки. Люди, які вважали себе відкритими, зазначали, що їх котам чи кішкам подобається суспільство.

Вчені планують порівняти отримані результати з фактами про здоров'я тварин.

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Теги: Світ тварин Здоров'я Психологія Здорове життя Стрес
Джерело: 24 Канал
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