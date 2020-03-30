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Люди найважливіші: Ємець прокоментував свою відставку з посади глави МОЗ

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Ілля Ємець звернувся до громадян з приводу своєї відставки / МОЗ

Ексміністр охорони здоров'я Ілля Ємець прокоментував свою відставку. Він сказав, що прийняв рішення Верховної Ради і закликав українців згуртуватися навколо проблеми поширення COVID-19.

Слова Ємця у зв'язку з відставкою оприлюднила пресслужба МОЗ у своєму телеграм-каналі.

До теми Ємець звинуватив у своїй відставці Уляну Супрун

Ексміністр сказав, що надалі зосередить свої зусилля на порятунку людських життів, як професійний лікар та керівник медичної установи.

Ємець також закликав політиків та депутатів припинити політичні чвари перед загрозою поширення коронавірусу.

З першого дня на посаді я попереджав про серйозність загрози від COVID-19. Сьогодні, я сподіваюсь, цю загрозу повністю усвідомили всі, як представники влади, так і прості люди,
– зазначив лікар.

Що відомо про відставку Іллі Ємця

  • 30 березня Іллю Ємця відправили у відставку, знявши його з посади міністра охорони здоров'я. На його місце депутати, з другої спроби, призначили Максима Степанова.
  • Колишній голова МОЗ Ілля Ємець вважає, що причиною його відставки стала колишня очільниця міністерства Уляна Супрун. "Як спеціаліст" він вважає, що через реформи Супрун надання допомоги стаціонарного рівня стане неможливим.
  • Уляна Супрун раніше звинувачувала Ємця в тому, що він під час пандемії блокував медзакупівлі у власних інтересах. За її словами, керівник Медичних закупівель України відмовлявся брати на посаду заступника генерального директора "довірену особу" Ємця.

 

Теги: Новини політики Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Ілля Ємець Здоров'я Медицина
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