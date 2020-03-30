Люди найважливіші: Ємець прокоментував свою відставку з посади глави МОЗ

Ексміністр охорони здоров'я Ілля Ємець прокоментував свою відставку. Він сказав, що прийняв рішення Верховної Ради і закликав українців згуртуватися навколо проблеми поширення COVID-19.

Слова Ємця у зв'язку з відставкою оприлюднила пресслужба МОЗ у своєму телеграм-каналі.

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Ексміністр сказав, що надалі зосередить свої зусилля на порятунку людських життів, як професійний лікар та керівник медичної установи.

Ємець також закликав політиків та депутатів припинити політичні чвари перед загрозою поширення коронавірусу.

З першого дня на посаді я попереджав про серйозність загрози від COVID-19. Сьогодні, я сподіваюсь, цю загрозу повністю усвідомили всі, як представники влади, так і прості люди,

– зазначив лікар.

Що відомо про відставку Іллі Ємця