В Обухівській райраді сказали, чи поселять евакуйованих з Китаю

Українців, яких евакуюють з Китаю, можуть помістити на карантин у санаторії "Пролісок", що в Обухівському районі на Київщині. Місцеві мешканці категорично проти, адже заклад розташований у населеному пункті Козин, де проживають люди.

Депутат Обухівської районної ради Володимир Тимченко в ефірі 24 каналу пояснив, що місцеві мешканці дуже стурбовані через можливе поселення евакуйованих поруч з ними.

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Тимченко розповів, що на Обухівщині тимчасово закрите інфекційне відділення. Там триває капітальний ремонт, а санаторій "Пролісок", у який хочуть поселити евакуйованих, не є режимним чи медичним об'єктом. Він перебуває у приватній власності. До того ж, санаторій в жахливому стані.

Він радянського зразка. Там немає гідних умов, аби забезпечити евакуйованих,

– сказав депутат.

За його словами, українська влада повинна взяти приклад з інших держав, адже такі заклади мають бути розташовані за межами населених пунктів.

"Вони повинні бути з належними умовами, відповідними боксами. Ми абсолютно переживаємо за наших громадян. Однак, люди стурбовані, що буде у випадку підтвердження факту коронавірусу. Це загроза життю і здоров'ю жителів", – зазначив Тимченко.

Евакуація українців з Уханю: що відомо Евакуація відбудеться 18 лютого. Вже 20 лютого громадяни будуть на території України. Усі евакуйовані будуть зобов'язані перебувати на 14 денному карантині. Для цього підпишуть відповідну угоду. Однак де саме поселять евакуйованих – поки невідомо, адже у кожному районі люди категоричному проти такого сусідства. Окрім цього, попри наявність захисних костюмів, на карантин піде й персонал, який займатиметься обслуговуванням пасажирів.



Перед вильотом українці пройдуть обов'язковий медичний контроль. Якщо виявиться, що в когось температура перевищує 37,2, його на літак не пустять. Після перельоту літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять.



Евакуацію планували двічі, першого разу українців мали повернути на батьківщину 12 лютого, але за декілька годин до вильоту їм повідомили, що евакуацію переносять на 19 лютого.

Як відреагували мешканці Обухівщини на можливе поселення евакуйованих поруч з ними: відео